Vodafone удвоил абонплату за тарифные планы

За одни из самых доступных тарифов "Офис 30+" придется ежемесячно платить 80 гривень, а за "Офис 30" - 70 гривень.

Один из крупнейших украинских операторов мобильной связи компания "ВФ Украина", работающая под брендом Vodafone, переведет абонентов на новые тарифные планы, стоимость которых в среднем выше в два раза, сообщается на сайте оператора.

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"Уважаемые пользователи! Обращаем ваше внимание, что с 01.08.2018г. будут изменены условия обслуживания в архивных тарифных планах", - сообщил оператор.

В частности, оператор Vodafone Украина закрывает две сетки тарифов: "Офис 10/20/30/40/50/80/90" и "Офис 30+/50+/90+/150+". Для абонентов этих тарифов цены вырастут более чем в два раза. Так за "Офис 30" придется ежемесячно платить 80 гривень, а за "Офис 30+" - 70 гривень.

Также оператор закроет тарифные планы "Смарт Офис 20/40/60/100/160/220" и "Смарт Офис 3G". Тем, кто ранее пользовался тарифами "Смарт Офис 20/40/60" с 1 августа абонплата за тарифные планы станет ощутимо больше: 40 гривень, 70 гривень и 120 гривень соответственно.

Как сообщал УНИАН, с 1 июля Vodafone приступил к запуску интернета четвертого поколения на частоте 1,8 ГГц в порядка 50 населенных пунктах в следующих областях страны: Киевская, Днепропетровская, Харьковская, Запорожская, Одесская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Кировоградская, Херсонская, Львовская и Черновицкая.

Справка УНИАН. "Vodafonе Украина" является одним из крупнейших отечественных мобильных операторов. Компания предоставляет услуги в стандарте GSM и CDMA-450, обслуживает более 20 миллионов абонентов.