Водителям грузовиков напоминают: въезд в Киев могут закрыть из-за жары
16:53, 31 июля 2018Транспорт/Связь
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"Киевавтодор" просит перевозчиков принять к сведению, что при превышении температуры воздуха 28° с вводится ограничение движения.
Водителям грузовиков могут закрыть въезд в Киев / фото УНИАН
Коммунальная корпорация "Киевавтодор" из-за прогнозируемой синоптиками жары может запретить тяжеловесным грузовикам въезд в столицу.
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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.
"Киевавтодор" просит перевозчиков принять к сведению, что при превышении температуры воздуха 28° вводится ограничение движения улично-дорожной сети Киева для тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 т и нагрузкой на ось более 7 т с 10:00 до 22:00.
Напомним, Укргидрометцентр прогнозирует, что в среду, 1 августа, воздух в столице прогреется до 27-29°.
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