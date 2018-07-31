В правительстве определились, как улучшить качество мобильной связи

17:19, 31 июля 2018
Транспорт/Связь
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Иллюстрация REUTERS

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Соответствующее распоряжение правительства от 18 июля обнародовано на правительственном портале.

Согласно сообщению на сайте, реализация указанного плана мероприятий приведет к переходу на европейские подходы к информированию абонентов об уровне качества телекоммуникационных услуг голосовой телефонии, текстовым сообщениям (SMS) и доступу к интернету в сетях мобильной связи. Также утверждение плана обеспечит устойчивость функционирования телекоммуникационных сетей общего пользования с помощью конвергентных решений по взаимодействию сетей мобильной и фиксированной связи. 

Кроме того, в Украине внедрят систему мониторинга качества телекоммуникационных услуг, а также будут инициированы законодательные акты об усилении ответственности за хищение телекоммуникационного оборудования. 

В частности, для этого предлагается включить Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), в перечень органов государственного надзора (контроля), на которые не распространяется действие Закона Украины «О временных особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» в части осуществления внеплановых мероприятий государственного надзора. Для этого регулятору необходимо получить разрешение Государственной регуляторной службы и Министерства экономического развития и торговли.

На мобильных также операторов возлагается обязанность соблюдать показатели качества услуг мобильной связи и их предельные нормированные уровни, а также лицензионные условия осуществления деятельности в сфере телекоммуникаций.

Как отмечается, утверждение мероприятий обеспечит технологическую нейтральность в различных диапазонах частот для предоставления потребителям телекоммуникационных услуг с применением различных телекоммуникационных технологий.

Реализация большинства мероприятий запланирована до конца 2018 года.

«Планом предусмотрены разработка и принятие ряда нормативно-правовых актов Администрации Госспецсвязи, НКРСИ, Кабинета министров и законопроектов, сопровождение законопроектов, зарегистрированных в Верховной Раде Украины, а также проведение мероприятий государственного надзора НКРСИ», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, глава НКРСИ Александр Животовский заявил, что количество жалоб на качество покрытия мобильных операторов резко возросло в 2018 году. Среди причин, которые привели к ухудшению мобильной связи, он назвал построение сети четвертого поколения, а также значительный рост краж и повреждений телекомуникационного оборудования, в частности кабелей.

Кроме того, по словам Животовского, во время проверки мобильной связи по распоряжению Кабинета министров операторы не предоставили объективных данных.

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Теги: #Кабмин#мобильная связь