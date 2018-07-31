В аэропорту Ярославского с 13 ноября откроют прямой рейс "Харьков – Лондон"

Направление "Харьков - Лондон Лутон" станет первым в истории международного аэропорта "Харьков" регулярным авиасообщением Слобожанщины и Великобритании.

С 13 ноября авиакомпания Wizz Air начнет осуществлять регулярные рейсы по маршруту "Харьков – Лондон". Согласно сообщению, перелеты будут осуществляться 3 раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. При этом минимальная цена авиабилетов, включающих только перевозку ручной клади, начинается от 609 гривен в одну сторону. Количество билетов по данной стоимости ограничено.

Об этом заявило руководство венгерского лоукостера Wizz Air.

"Направление Харьков - Лондон Лутон станет первым в истории международного аэропорта "Харьков" регулярным авиасообщением Слобожанщины и Великобритании. Лондон - мировой финансовый центр, столица глобального значения и один из наиболее посещаемых туристами город. Мы верим, что прямые рейсы "Харьков - Лондон Лутон" станут драйвером развития финансовых, культурных, экономических и туристических отношений со столицей Великобритании не только для нашего города, но и для всей восточной Украины. Мы невероятно рады такой возможности и благодарим авиакомпанию Wizz Air за плодотворное сотрудничество — только в этом году, благодаря совместной работе, рейс "Харьков - Лондон Лутон" стал уже нашим четвертым совместным направлением", - подчеркнул генеральный директор международного аэропорта "Харьков" Владимир Васильченко.

Напомним, что этот аэропорт получил новый стимул для развития после масштабной реконструкции, осуществленной в рамках подготовки города к проведению Евро-2012. Работы проводились по модели частно-государственного партнерства. Ответственность за аэровокзальную часть взяло на себя государство. Частный инвестор Александр Ярославский (президент и владелец группы DCH) построил новый терминал, реконструировал имеющийся аэровокзал и прочее. В целом Ярославским было инвестировано более 100 млн долларов.

После реконструкции аэропорт "Харьков" постоянно наращивал показатели пассажиропотока и активно привлекал новых авиаперевозчиков. В феврале текущего года руководитель предприятия Васильченко провел совместную пресс-конференцию с председателем Харьковской областной государственной администрации Юлией Светличной. В ходе мероприятия он анонсировал открытие целого ряда новых рейсов, большая часть из которых уже выполняется. Кроме перечисленных перелетов от Wizz Air (Дортмунд и Катовице, а также Лондон и Вена с ноября) налажено прямое регулярное авиасообщение с Миланом (МАУ) и Тбилиси (Myway Airlines). Также осуществляются сезонные рейсы (в Барселону, Римини, Батуми).

Как сообщалось ранее, в июне текущего года аэропорт обслужил рекордное количество пассажиров, впервые превысив отметку месячного пассажиропотока в 100 тыс. человек. Всего за 1-е полугодие услугами харьковского аэропорта воспользовались 440,2 тыс. человек, что на 21% больше аналогичного периода 2017 года.