На украинских дорогах появились новые автомобильные номера (инфографика)

Например, в Киеве существует малоизвестная, но уже активно применяемая серия номерных знаков КА.

В Украине начали появляться новые серии автомобильных знаков.

Об этом сообщает Аutoconsulting.

Издание отмечает, что, например, в Киеве существует малоизвестная, но уже активно применяемая серия номерных знаков КА.

Аналогичные новые серии появились и для остальных регионов Украины.

С 2004 года коды регионов были распределены исключительно с использованием букв, совпадающие в латинском и в украинском алфавитах, начиная с Киева: АА, АВ, АС и т.д., в интервалах АА-АХ, ВА-ВО, ВТ-ВХ, СА-СВ, СЕ-СН.

Отдельным кодом, который не входил ни в один интервал стала серия ІІ. Однако с 2006 года она была исключена и подлежала изъятию.

В 2013 году были приняты изменения в ДСТУ 4278: 2004, согласно которым список кодов регионов дополнен сериями в интервалах НА-НХ, ІА-ІН, КА-КХ, за исключением серий НР и ІС, которые не имели аналогов в кодировке образца 2004 года.