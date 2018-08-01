«Укрзализныця» запустила новый экспериментальный контейнерный поезд

Маршрут поезда: Одесса-порт - Днепр-Лиски - Одесса-порт. Расстояние в 628 км поезд преодолевает за 18 часов.

Акционерная госкомпания «Укрзализныця» 31 июля запустила экспериментальный рейс контейнерного поезда по маршруту Одесса-порт - Днепр-Лиски - Одесса-порт.

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Как сообщили в пресс-службе администрации Одесского морского порта, расстояние в 628 км поезд преодолевает за 18 часов.

Отмечается, что это гораздо быстрее и эффективнее обычных поставок железной дорогой и автотранспортом, поскольку перевозки грузов прямыми контейнерными поездами гарантирует отсутствие проведения маневровых операций в пути следования и соблюдение графика движения независимо от погодных условий.

«Решение об организации очередного комплексного сервиса по доставке грузов в контейнерах по территории Украины было принятое 20 июля в Одессе на расширенном совещании под председательством операционного директора «Укрзализныци» Вячеслава Еремина. В совещании приняли участие представители железнодорожного ведомства, администрации Одесского порта, стивидорных компаний-операторов морских контейнерных терминалов (ГП «КТО» HHLA, ООО «Бруклин-Киев Порт») и экспедиторских компаний», - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что в 2017 году через терминалы Одесского порта было перегружено 519 тыс. TEU, что составляет 72% от общего объема контейнерных грузов, переваливают украинские морские порты.

«Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы клиенты порта имели больше возможностей для организации интермодальных перевозок экспортных и импортных грузов по установленному графику и приемлемую стоимость. Регулярные контейнерные поезда является наиболее эффективным вариантом решения этой задачи. Об этом свидетельствует, в частности обнадеживающий старт контейнерного поезда сообщением Одесса - Рожнятов в Ивано-Франковской области, где за неполных два месяца было осуществлено 15 рейсов из порта в западные области Украины и четырнадцать в обратном направлении. Надеюсь, что поезд из Одессы в Днепр найдет своего клиента и даст основания нашим партнерам-железнодорожникам двигаться дальше и организовать регулярные интермодальные перевозки из Одесского порта также в Киев и Харьков», - отметил ачальник администрации Одесского порта Игорь Ткачук.

Согласно сообщению, для формирования состава экспериментального рейса филиалом «Укрзализныци» ЦТС «Лиски» выделено 40 фитинговых платформ.

«Формирование первого состава поезда произошло за счет пустых контейнеров. На момент отправления поезда заполнение платформ составило 25%», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам первого рейса специально созданная рабочая группа должна разработать «Технологию следования регулярного контейнерного поезда».

«Ориентировочно, поезд будет отправляться со станции Одесса-порт во вторник в 13:00 и завершать кругорейс в понедельник в 19:37 по графику. На сегодня мы оцениваем сезонную загруженность рейсов на Днепр в объеме до 60 платформ в неделю. Но чтобы наладить регулярные отправки такого количества подвижного состава, нужна четкая координация работы портовиков, железнодорожников и контролирующих органов, в первую очередь таможенников, - цитирует пресс-служба начальника станции Одесса-порт Виталия Кирильчука.

Как сообщал УНИАН, 31 января "Укрзализныця" совместно с Maersk Line и «ТИС Контейнерный терминал» запустили регулярный контейнерный поезд по маршруту ст. Черноморская (ТИС) порт Южный – Киев-Лиски - ст. Черноморская (ТИС) порт "Южный", который позволит организовать на территории Украины комплексный сервис по доставке грузов в контейнерах.