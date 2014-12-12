В России новая идея - через Керченский пролив предлагают протянуть канатную дорогу

Инженерно-консультационный центр «Мысль» российского Новочеркасского государственного технического университета запатентовал идею строительства через Керченский пролив грузопассажирского канатно-переправочного комплекса, передает "Новости Крыма" со ссылкой на сообщение пресс-службы нелегитимной Торгово-промышленной палаты оккупированного РФ Крыма.

Читайте такжеОккупационные власти Крыма признали, что Россия создала "бардак" на Керченской переправе«На сегодняшний день логистика является главной проблемой бизнеса и населения Крыма. Традиционный подход - использование паромов, исчерпал себя. Доктор технических наук, лауреат премии правительства РФ профессор Анатолий Короткий обратился в ТПП Крыма с предложением оригинального и неординарного способа переправы пассажиров и легкового транспорта через Керченский пролив», - сообщили в палате.

Короткий предложил протянуть 4,5 км канатной дороги на высоте 70 метров над уровнем моря. Предполагается использовать подъемник «Роза Хутор – Горная деревня», который остался после зимней Олимпиады в Сочи и в настоящее время не используется.

Читайте такжеПассажиры Керченской переправы: причалы разбиты как после бомбежки, организации нетРеализовать проект предлагается за 1-2 года. Предполагается, что подъемник сможет перевозить 500 человек и 45 автомобилей в час. Стоимость проезда будет ниже, чем на переправе – 100 рублей с человека и 600 рублей с машины (на пароме – 130 рублей пассажирский билет и 700-1600 рублей – за автомобиль).

Напомним, Керченский мост планируется построить к декабрю 2018 года, но споры В РФ вокруг проекта не утихают. Стоимость строительства мостового перехода через Керченский пролив и по косе Тузла установлена на уровне 228 млрд рублей. Его общая длина составит 19 км.

Росавтодор планирует направлять до 50% всех своих средств на строительство моста. Для этого Росавтодор будет вынужден приостановить финансирование крупных инфраструктурных проектов.