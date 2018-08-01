Скоростная электричка в "Борисполь" строится с опережением графика - Гройсман

По словам премьера, экономия средств по выполненным работам уже составила 120 млн грн.

Железнодорожный экспресс, который должен соединить вокзал "Киев-Пассажирский" с крупнейшим международным аэропортом Украины "Борисполь", строится с незначительным опережением графика, а экономия бюджета проекта уже составила около 120 миллионов гривень.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время ознакомления с ходом выполнения проекта, сообщает пресс-служба правительства.

В настоящее время по проекту выполнено строительство колеи и формируются железнодорожные платформы.

"Развернуты строительные работы. До 1 декабря все будет завершено. Будет налажено сообщение "Киев-Пассажирский" с аэропортом "Борисполь" - нашими воздушными воротами. Мы ежегодно имеем прирост пассажиропотока "плюс" 2 миллиона человек. И сейчас строим удобный путь, как добраться до аэропорта. Более того! Железная дорога сейчас планирует предоставлять предложения по билетам - не только для поезда, но и сразу - поезд, подъезд в «Борисполь» и билет на авиалинии», - отметил Гройсман.

Премьер-министр заверил, что все будет сделано вовремя.

"И самое главное! Мы предусмотрели бюджет на этот проект умеренный. Если возьмем планы "Воздушного экспресса" - аналогичного проекта, то на него хотели потратить более 10 миллиардов гривень. А мы заложили 700 миллионов. И уже сейчас экономия по работам - 120 миллионов гривень. Представьте себе - 10 миллиардов и 580 миллионов. Разница очевидна", - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, в феврале текущего года Кабмин поддержал разработанный ОАО "Укрзализныця" проект строительства скоростной линии железнодорожного сообщения в "Борисполь".

Согласно проекту строительства, линия будет проложена от вокзала "Киев-Пассажирский" через станцию "Выдубичи" к терминалу D аэропорта "Борисполь". Расчетное время в пути - 35 минут.

Подвижной состав, который будет использоваться на линии, - 11 поездов PESA 620м на 91 место и 2 поезда PESA 630м на 192 места.

Как ожидается, запуск скоростного сообщения не только существенно упростит дорогу в аэропорт из города и в город из аэропорта, а также разгрузит ключевые городские магистрали.