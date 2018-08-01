Vodafone повысил абонплату в архивных тарифах на 20%

Абонентская плата в этих тарифах изменится на 10-30 гривень в месяц.

Один из крупнейших украинских операторов мобильной связи компания "ВФ Украина", работающая под брендом Vodafone, заявила, что повышение абонентской платы в архивных тарифах оператора составит порядка 20%.

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Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как уточняют в Vodafone Украина, тарифные изменения коснулись лишь старых, архивных бизнес-тарифов МТС, которые якобы "давно перестали отвечать современным запросам абонентов". Изменения поясняют ростом цен на электричество, аренду, платой за частоты.

"Абонентская плата в этих тарифах изменяется в среднем на 10-30 гривень в месяц, что составляет порядка 20%, то есть ни о каком двукратном повышении тарифов речи не идет", - пояснили в компании, уточнив, что действующие тарифы Vodafone ни для частных, ни для корпоративных клиентов не меняются.

Так, к примеру, согласно предоставленной в компании информации, стоимость тарифа "Смарт Офис 20" увеличится с 30 до 40 гривень, "Смарт Офис 160" - с 250 до 280 гривень, "Офис 30" - с 60 до 80 гривень, "Офис 90" - с 135 до 150 гривень, "Бизнес оптимальный - 2" - с 11 до 30 гривень в месяц.

В компании уточнили, что повышение других тарифов пока не планируется.

Справка УНИАН. "Vodafonе Украина" является одним из крупнейших отечественных мобильных операторов. Компания предоставляет услуги в стандарте GSM и CDMA-450, обслуживает более 20 миллионов абонентов.