Кабмин отказался давать деньги на новые дороги

Об этом заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде вице-премьер-министр Украины Валерий Вощевский.

«Одна из важных задач, которую сегодня решает правительство, - это пережить эту зиму, прежде всего это касается всей инфраструктуры государства. У нас действительно очень сложная ситуация и в «Укрзализныце», и в «Укравтодоре». Ресурса для того, чтобы сегодня что-то строить, - нет. И вероятнее всего, в 2015 году не будет», - сказал вице-премьер.

«Одна из проблем - долговые обязательства и это, вероятнее всего, - (нужно) реструктуризация», - добавил Вощевский.

Читайте такжеВ этом году Львовщина не получила средств из 140 миллионов, выделенных Кабмином на ремонт дорог - ОГАВместе с тем, вице-премьер считает, что для привлечения дополнительных ресурсов в транспортную отрасль правительству Украины необходимо продолжать реализовать крупные инфраструктурные проекты, в частности, реализовать проект кольцевой дороги вокруг Киева.

В течение последних лет украинские чиновники неоднократно заявляли о необходимости строительства столичной объездной кольцевой дороги, однако этот проект так и не начал реализовываться из-за отсутствия средств и бюрократические проволочки.

Представители правительства Украины говорят, что дефицит государственного бюджета в 2015 году может увеличиться до около 4,5% с 4,0% в 2014 году.