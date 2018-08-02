"Крымский мост - это развод Кремля": почему полуостров продолжает приходить в упадок

Крымчане возлагали большие надежды на Керченский мост, но он не решил ни одну экономическую проблему.

На Керченский мост и дорогу к нему Кремль потратил более $6 млрд, но после открытия объекта цены на полуострове выросли, турпоток почти не изменился, а экономика региона продолжила свое пике.

Об этом говориться в статье журнала "Новое время". Отмечается, что Александра Ефименко, журналистка российского издания Грани.ру, которая недавно побывала в Крыму, рассказывает, что крымчане с нетерпением ждали ввода моста в эксплуатацию. Объект, обещанный жителям оккупированного полуострова самим президентом России Владимиром Путиным, выглядел для них решением всех проблем.

"Ефименко поясняет: на полуострове — высокие цены на продукты, мало туристов, не работают нормально банки, нет сетевых торговых гипермаркетов и прочее. Москва и местные крымские “госдеятели” частично объясняли все эти проблемы отсутствием удобного сообщения с РФ. И мост через Керченский пролив, являющий собою прямую связь с материковой Россией, Кремль преподносил как волшебную пилюлю, которая может разом разрешить все сложные вопросы. Крымчане поверили в это. Мост строили долго — лишь в середине мая этого года его сдали в эксплуатацию. Сделал это лично Путин, проехав по мосту за рулем оранжевого самосвала КамАЗ. Прошло два месяца. Что дальше? У Ефименко есть ответ. “Ничего. От слова “совсем”. Это несмотря на то, что тема моста четыре года не уходила с экранов ТВ", - сказано в сообщении.

“Ждали мост с нетерпением — а теперь тишина. Уже даже крымские власти начали говорить: мост проблем не решит, еще он такой дорогой, надо как-то стоимость отбивать, так что ничего не подешевеет”, - говорит по этому поводу севастопольчанка Евгения.

Сейчас объект работает в ограниченном режиме — по две автомобильные полосы в каждую сторону. Железнодорожные пути завершат в следующем году. Но затем, как обещают российские власти, мост достигнет максимальной пропускной способности.

Причем изначально на мост планировали потратить 24 млрд руб., но в процессе строительства его смета подорожала в 10 раз и добралась до отметки в 250 млрд руб. Львиная доля средств попадает к россиянам, особенно к главному подрядчику строительства моста — миллиардеру Аркадию Ротенбергу, близкому другу президента РФ Владимира Путина. Крымчане не получили с моста подрядов, но обидело подобное немногих.

Однако жители полуострова не получили и “манны небесной” — и это ощутили буквально все. Севастопольчанка Евгения поясняет: среди ее земляков была сильна вера в то, что вместе с мостом прибудут, в частности, и крупные торговые сети. Их появление, мол, и удешевит большинство товаров. Но — нет: по данным ряда местных источников, ТРЦ на полуострове делают ровно обратное — закрываются. Еще один крымский парадокс: прямая связь с РФ появилась, продукты поставлять стало проще, но с мая цены на основные из них выросли где-то на 20–30%. А ведь на полуострове и без того все было дорого — по стоимости еды с крымскими магазинами соперничали разве что дорогущие (как для России) московские торговые центры. По июньским (то есть уже после открытия моста) данным Крымстата, 1 кг говядины без кости стоил на полуострове в среднем 435 руб. (183 грн). В украинских супермаркетах цена аналогичного мяса — 129 грн. Сливочное масло в оккупированном регионе стоит 528 руб. (222 грн) за килограмм, а в Украине — 150 грн. При этом средний размер фактических заработных плат в Крыму колеблется в пределах 15 тыс. руб.— это примерно 6,7 тыс. грн.

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Эксперты уверены: мост в любом случае не сделает жизнь крымчан краше и дешевле. Во-первых, сам по себе он малоэффективен - мост просто приведет в Керчь.

По словам Александра Клименко, эксперта Майдана иностранных дел, мост просто немного улучшает логистику. На Керченской паромной переправе и так работает 19 паромов, которые вполне успешно доставляли на полуостров не только продукты, но и стройматериалы.

Мост не решает ни одну экономическую проблему, уточняет Алексей Стародубов, директор Крымского экспертного центра. И не решит, даже если подвести к нему все нужные дороги. И причина — во внутренних проблемах самого оккупированного региона.

Журналистка Ефименко долго жила на полуострове и привыкла к тому, что наличие туристов в городе можно заметить не только по тому, сколько людей на пляже, но и по заполняемости автобусов, торговых мест, зон отдыха. Сейчас, оценивая все эти моменты, она уверенно говорит: туристов стало заметно меньше, чем до 2014-го.

Александр Лиев, экс-министр курортов и туризма Крыма доокупационных времен, считает: турпоток в первый год открытия моста увеличится незначительно, на 100 тыс.— до 1,6 млн человек. “При Украине”, по его словам, полуостров принимал за год порядка 6 млн отдыхающих.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в 2018-м средний ценник на путевки в оккупированный регион вырос на 48%. Самый дешевый тур из Москвы на двоих в Феодосию стоит 37 тыс. руб., а подобный вояж на остров Крит — 36 тыс. руб.

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И в Крыму действительно накапливаются проблемы — с вывозом мусора, с выбросами сточных вод в море. А лучшие пляжи закрывают заборами спецсанатории различных российских ведомств. В итоге полуостров не выдерживает конкуренции с другими мировыми курортами — Турцией, Египтом.

“Крым превратился в "российскую провинцию" — проблемную и крайне зависимую от Москвы”,— говорит Клименко. В 2017-м, на четвертом году оккупации, местные доходы заметно сократились, и Крым теперь сильно зависит от внешних дотаций. Умирает сельское хозяйство и промышленность, в разы сократилась туристическая отрасль. Благополучен лишь госсектор. А потому регион стал крайне чувствителен к общероссийским проблемам", - отмечается в статье.

И местным предпринимателям становится все труднее. “В России давно поняли, что народ — это вторая нефть. Поэтому качают из людей деньги, пока санкции и прочие отговорки”,— говорит крымский предприниматель Виктор.

Помимо этого, Крым накрывает и глобальная проблема — недостаток воды. Исследования показывают: полуостров превращается в пустыню — пропадает растительный покров.

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