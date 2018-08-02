В Киеве 3 августа из-за футбольного матча три центральные станции метро будут работать в особом режиме

Станция "Олимпийская" не будет работать, станция "Площадь Льва Толстого" закрывается на вход, а станция "Дворец Спорта" будет закрыта на выход.

В Киеве 3 августа вечером из-за футбольного матча будет введен особый режим работы трех станций метрополитена.

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Об этом сообщается в микроблоге Twitter коммунального предприятия «Киевский метрополитен».

В частности, отмечается, что 3 августа с 18:00 до 19:00 будет введен особый режим работы трех станций киевского метрополитена. Станция "Олимпийская" не будет работать, станция "Площадь Льва Толстого" закрывается на вход, а станция "Дворец Спорта" - на выход.

Также после 20:30 возможно ограничение на вход на эти станции.

В столичной подземке отметили, что меняют режим работы станций во время массовых мероприятий ради безопасности пассажиров.

3 августа в 19:00 на стадионе НСК "Олимпийский" в рамках третьего тура украинской премьер-лиги состоится футбольный матч между командами "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк).