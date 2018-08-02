"Укрзализныця" с начала года провалила более половины тендеров

При этом 45% закупок не состоялось из-за отсутствия минимального количества допущенных участников тендера, а 6% - отменила сама компания.

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" в январе-июне 2018 года не смогла провести закупки по 50,7% (3988 процедур) всех объявленных тендеров, сообщил по результатам исследования руководитель проекта "Залізниця без корупції" Владимир Даценко на пресс-конференции.

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"Укрзализныця" стабильно демонстрирует ситуацию по увеличению объемов закупок. На 2018 год уже запланировано закупок на 36,9 миллиарда гривень. Ежегодно их объём вырастает приблизительно на 9,5 миллиарда. При этом тендеры "Укрзализныци" остаются достаточно непрозрачными в вопросе проведения. 45% тендеров не происходят и около 6% тендеров "Укрзализныця" сама отменяет после объявления. Это наталкивает на размышления о злоупотреблениях компании с потенциальными поставщиками", - сказал Даценко.

В частности, неудачными оказались 3988 процедур закупок (50,7%), из них по 3505 тендерам закупки не состоялись по причине минимального количества допущенных участников, а 483 тендера были отменены заказчиком.

Заключением договора о закупке завершились 3882 тендера (49,3%) на общую сумму 15,86 миллиарда гривень.

"В 57,5% тендеров подаются только два участника. По неконкуретным процедурам, то есть когда участники не снижают свою первоначальную стоимость, происходят 62,2% тендеров. А количество новых участников на тендерах в среднем не превышает 100 за месяц", - сказал руководитель проекта.

При этом экономия на тендерах госкомпании составляет порядка 3,2%, что ниже среднего по Украине показателя – 4,9%.

Как сообщал УНИАН, филиал акционерной компании "Укрзализныця" по закупкам "Центр обеспечения производства" по результатам тендера, проведенного через систему электронных государственных закупок Prozorro, заключил договор с компанией "Смарт Эксим" на покупку электромагнитных реле российской компании "Элтеза" на сумму 10,443 миллиона гривень с учетом НДС.