Количество ДТП на Приднепровской железной дороге за 11 месяцев выросло до 9 случаев

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-ноябре 2014 года зафиксировала девять дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на железнодорожных путях и переездах, что на четыре случая больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, за указанный период в результате ДТП травмы получили 6 человек, один из них погиб, тогда как в январе-ноябре 2013 года были травмированы два человека.

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«Все наезды были совершены по вине водителей автомобилей, которые вопреки правилам дорожного движения выезжали на пути перед приближающимся поездом, игнорируя при этом запрещающие сигналы световой и звуковой сигнализации, или пересекали пути в неустановленных местах», - отмечается в сообщении.

Приднепровская магистраль призывает водителей автотранспортных средств и пешеходов, пересекающих железнодорожные пути, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и безопасного поведения на железнодорожном транспорте.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога в январе-октябре 2014 года зафиксировала 7 ДТП на железнодорожных путях и переездах, что на два случая больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Количество ДТП в Украине на железнодорожных путях и переездах в январе-ноябре 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 22,6% (на 19 случаев) - до 65 случаев.

В 2011-2013 годах железные дороги страны капитально отремонтировали 115 переездов, а также оборудовали автоматической светофорной сигнализацией 32 комплекса пересечения путей.

Справка УНИАН. В Украине насчитывается 5422 железнодорожных переезда. Из них 2699 оборудованы автоматической звуковой и светофорной сигнализацией, 1497 - с дежурными и оборудованы шлагбаумами, 1226 - без дежурного и не оборудованы автоматикой.

Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.