С осени реальный рост тарифов на ж/д перевозки достиг 40% - глава ФРУ

Федерация работодателей выразила уверенность, что такое резкое увеличение стоимости грузовых железнодорожных перевозок очень негативно влияет на конкурентоспособность промышленного сектора Украины.

С 31 октября прошлого года по 28 июля 2018 года реальный рост тарифов на грузовые железнодорожные перевозки достиг рекордных 40%.

Об этом говорится в письме главы Совета Федерации работодателей Украины Дмитрия Олейника и.о. главы правления "Укрзализныци" Евгению Кравцову.

"C 28 июля 2018 года расходы грузоперевозчиков по использованию вагонов "Укрзалиныци" выросли суммарно на 3,4 млрд грн в расчете на год, что вместе с индексацией железнодорожного тарифа на 15% с 31 октября 2017 года, увеличивает расходы грузоперевозчиков на рекордные 40% меньше чем за последние 10 месяцев", - отмечается в документе, копия которого есть в распоряжении МинПрома.

Олейник напомнил, что 19 февраля была изменена процедура определения платы за использование собственных вагонов "Укрзализныци", что привело к резкому увеличению расходов грузоперевозчиков на 6,5 млрд грн в год в расчете на год.

Также с 28 июля ставки на использование собственных вагонов "Укрзализныци" были повышены с 542 грн в сутки без НДС до 600 грн в сутки без НДС. По расчетам профильной ассоциации это увеличило расходы грузоперевозчиков ориентировочно на 1 млрд грн в год.

"Кроме того, 28 июля 2018 года был введен так называемый "Тдод", что соответственно пункта 2.4 Правил исчисления сроков доставки грузов, предусматривает увеличение стоимости расчета на использование вагонов "Укрзализныци" на одни дополнительные сутки, которые даются на операции, которые связаны с отправление и прибытием, исключительно только груза. Введение "Тдод" в количестве только одних суток увеличивает стоимость вагонов "Укрзализныци" еще ориентировочно на 1,2 млрд грн в год. То есть введение данного коэффициента дает больший рост расходов грузоперевозчиков, чем само увеличение стоимости пользования вагонами", - акцентирует Олейник.

Глава ФРУ подчеркнул, что с 28 июля для расчета платы за перевозки в вагонах "Укрзализныци" коэффициент "Тдод" применяется как для грузового, так и для порожнего рейса. То есть плюс двое суток, что увеличило расходы грузоперевозчиков ориентировочно еще на 1,2 млрд грн в год.

Федерация работодателей выразила уверенность, что такое резкое увеличение стоимости грузовых железнодорожных перевозок очень негативно влияет на конкурентоспособность промышленного сектора Украины.

Ассоциация отмечает, что кроме негативного влияния на конкурентоспособность украинских предприятий "Тдод" не соответствует действующему законодательству Украины и имеет признаки злоупотребления монопольным положением.

"Учитывая вышесказанное, Федерация работодателей Украины обращается к Вам с просьбой применять коэффициент "Тдод" только за использование вагона во время перевозки груза (без удвоения), когда расходуется время на оформление документов при приеме груза и его отправке, то есть использовать в коэффициенте "Тдод" только одни сутки", - говорится в письме главы ФРУ руководителю "Укрзализныци".