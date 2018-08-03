Производство легких вертолетов может решить проблему транспортного сообщения - Турчинов

Секретарь СНБО считает перспективным использование новейших вертолетов отечественного производства для нужд как сектора безопасности, так и гражданского сектора страны.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов убежден, что производство легких вертолетов может решить проблему транспортного сообщения в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, Турчинов посетил с рабочей поездкой два предприятия-производителя вертолетов «ЧеЗаРа» и «Вибстон аэро» в Киевской области, где ознакомился с современными образцами легких вертолетов и осмотрел производственный процесс.

В частности, он отметил, что Украина продолжает традиции своего великого земляка Игоря Сикорского, поскольку создаются новые производства вертолетов различного класса. Секретарь СНБО напомнил, что всему миру известна продукция мощного предприятия «Мотор Сич», «но в последнее время в стране уже создано шесть новых предприятий по производству легких вертолетов».

«Только в Киевской области мы сегодня побывали на двух таких производствах», - добавил он.

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По его словам, молодые перспективные конструкторы и инженеры создают легкие многоцелевые вертолеты, которые могут использоваться в пограничных войсках, в ГСЧС для нахождения и локализации чрезвычайных ситуаций, для разведки и выполнения боевых задач тактического уровня в Вооруженных силах.

«Но кроме сектора безопасности и обороны, вертолетное производство является очень перспективным направлением для гражданского сектора. Легкие вертолеты - мобильные и быстрые, могут решать проблему транспортного сообщения. И пора посмотреть на вертолет как на обычное и эффективное транспортное средство», - сказал Турчинов.

В то же время он акцентировал внимание на неготовности отечественной инфраструктуры для широкого использования вертолетов как транспортных средств, что при желании можно быстро изменить. Секретарь СНБО добавил, что многие страны идут по пути активного развития вертолетной инфраструктуры и упрощения использования воздуха для частных вертолетных перевозок и подчеркнул необходимость перенимать их опыт.

«В Украине много проблем со строительством дорог, которые решаются достаточно трудно и медленно. Но небо у нас соответствует лучшим европейским стандартам без инвестиций, и ему не нужен ямочный ремонт, на котором можно украсть деньги. И поэтому легкие вертолеты могут пользоваться спросом на внутреннем рынке, причем, цена, которую предлагают украинские производители, на порядок ниже зарубежных аналогов. Уже сегодня эти вертолеты «по карману» среднему предприятию», - резюмировал секретарь СНБО.