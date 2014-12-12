Военизированная охрана ОЖД за 11 месяцев раскрыла почти 100 краж имущества

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

В частности, за указанный период ОЖД раскрыла 12 случаев краж грузов на сумму 22,74 тыс. грн, а также 86 случаев краж материальных ценностей на сумму 141,69 тыс. грн.

Согласно сообщению, ОЖД передала в правоохранительные органы 150 задержанных по подозрению в краже своего имущества.

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Как отмечают в пресс-службе, злоумышленники 58 раз посягали на объекты путевого хозяйства, 8 раз – на объекты вагонного хозяйства, 6 раз - на объекты хозяйства сигнализации и связи, 1 раз - на объекты хозяйства энергоснабжения.

«По случаям краж открыты 99 уголовных производств», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, за указанный период личный состав военизированной охраны ОЖД совместно с работниками транспортной милиции проводили активную работу по проверке приемных пунктов металлолома с целью выявления в их работе нарушений действующего законодательства. В ходе проведенных рейдов сотрудники проверили 162 пункта, из которых деятельность пяти пунктов была прекращена, а в двух из них было изъято имущество Одесской магистрали.

«Против владельцев пунктов приема металлолома возбуждены уголовные производства. Ведется следствие», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, работники военизированной охраны Одесской железной дороги в январе-июне 2014 года раскрыли 50 случаев краж имущества и грузов на общую сумму 78,73 тыс. грн.

Военизированная охрана ОЖД в 2013 году раскрыла 85 случаев краж имущества на сумму 206,6 тыс. грн.

Ранее УНИАН сообщал, что на Одесской железной дороге будут работать группы для выявления сепаратистов.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога проходит по территории Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.