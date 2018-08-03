Бизнес-сообщество призвало Кабмин обратить внимание на проблему очередей на таможне

По оценкам Европейской Бизнес Ассоциации, ежегодно объемы пропуска на украинской таможне увеличиваются на 10%.

Бизнес-сообщество призвало правительство Украины обратить внимание на проблему очередей на таможне, торможение реформирования которой может привести к проблемам с налогообложением и работой предпринимателей, развитием экономики.

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Как говорится в сообщении Европейской Бизнес Ассоциации, переданном агентству УНИАН, с 2011 года объем пропуска граждан на украинской таможне вырос на 38%, легкового транспорта - на 42%, и растет ежегодно примерно на 10%.

Отмечается, что очереди возникают из-за длительности прохождения процедур и значительного количества автомобилей с иностранными номерами.

Чтобы изменить ситуацию, в ассоциации рекомендовали сделать процедуры на таможне максимально прозрачными и понятными, однозначно трактовать законодательство и установить бескомпромиссную ответственность за нарушения.

Кроме того, как отметили в ассоциации, нужно развивать инфраструктуру, повышать ритмичность и бесперебойность работы, увеличивать количество полос движения для лиц и полос движения для автомобильных транспортных средств, оптимизировать законодательство для автомобилей с иностранными номерами и использовать инновации.

В ассоциации подчеркнули, что без внимания и комплексного подхода со стороны контролирующих органов ситуация не разрешится.

Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба Украины в 2017 году возбудила почти 32,3 тысячи дел о нарушении таможенных правил на общую сумму свыше 1,59 миллиарда гривень, в рамках которых изъяла предметы нарушений на сумму свыше 746 миллионов гривень.