Полеты над столицей Великобритании ограничили из-за сбоя компьютера

Продолжение: Движение самолетов над Лондоном восстанавливается

До 19:00 по Гринвичу движение самолетов над столицей Великобритании ограничено, сообщают регуляторы, передает BBC.

Ограничение, которое вначале было воспринято как полное закрытие, последовало за отключением электроэнергии в диспетчерском центре, которое привело к сбою компьютерной системы.

Диспетчерский центр расположен в Суонсвике в графстве Гэмпшир на юге Англии.

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Сбой диспетчерской системы затрагивает не только Хитроу - самый загруженный аэропорт в Европе, но также Гатвик, Станстед, Лондон Сити и Лютон.

По сообщениям, поступающим из аэропортов, прибывающие рейсы в основном принимаются, но большинство вылетов задержаны.

Вместе с тем не исключается и перенаправление прибывающих самолетов.