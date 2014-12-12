Полеты над столицей Великобритании ограничили из-за сбоя компьютера
Сбой диспетчерской системы затрагивает работу аэропортов Хитроу, Гатвик, Станстед, Лондон Сити и Лютон.
Продолжение: Движение самолетов над Лондоном восстанавливается
До 19:00 по Гринвичу движение самолетов над столицей Великобритании ограничено, сообщают регуляторы, передает BBC.
Ограничение, которое вначале было воспринято как полное закрытие, последовало за отключением электроэнергии в диспетчерском центре, которое привело к сбою компьютерной системы.
Диспетчерский центр расположен в Суонсвике в графстве Гэмпшир на юге Англии.
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Сбой диспетчерской системы затрагивает не только Хитроу - самый загруженный аэропорт в Европе, но также Гатвик, Станстед, Лондон Сити и Лютон.
По сообщениям, поступающим из аэропортов, прибывающие рейсы в основном принимаются, но большинство вылетов задержаны.
Вместе с тем не исключается и перенаправление прибывающих самолетов.