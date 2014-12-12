Движение самолетов над Лондоном восстанавливается
Последний твит диспетчерской компании NATS сообщает, что неполадки в системе устранены.
Движение самолетов над столицей Великобритании восстанавливается после ранее введенных ограничений, сообщает BBC.
Ограничение, которое вначале было воспринято как полное закрытие, последовало за отключением электроэнергии в диспетчерском центре, которое привело к сбою компьютерной системы.
Диспетчерский центр расположен в Суонсвике в графстве Гэмпшир на юге Англии.
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Последний твит диспетчерской компании NATS сообщает, что неполадки в системе устранены.
Сбой диспетчерской системы затронул не только Хитроу - самый загруженный аэропорт в Европе, но также Гатвик, Станстед, Лондон Сити и Лютон.
По сообщениям, поступающим из аэропортов, прибывающие рейсы в основном принимались, но большинство вылетов были задержаны.