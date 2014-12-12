Движение самолетов над Лондоном восстанавливается

Движение самолетов над столицей Великобритании восстанавливается после ранее введенных ограничений, сообщает BBC.

Ограничение, которое вначале было воспринято как полное закрытие, последовало за отключением электроэнергии в диспетчерском центре, которое привело к сбою компьютерной системы.

Диспетчерский центр расположен в Суонсвике в графстве Гэмпшир на юге Англии.

Читайте такжеВ Италии из-за забастовки отменены сотни поездов и авиарейсов

Последний твит диспетчерской компании NATS сообщает, что неполадки в системе устранены.

Сбой диспетчерской системы затронул не только Хитроу - самый загруженный аэропорт в Европе, но также Гатвик, Станстед, Лондон Сити и Лютон.

По сообщениям, поступающим из аэропортов, прибывающие рейсы в основном принимались, но большинство вылетов были задержаны.