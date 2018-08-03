Всем кризисам назло: в Украине растут продажи новых легковых авто

Самой популярной маркой в Украине стала Toyota, которая реализовала за этот период 5706 новых легковых авто.

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-июле 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросли на 6% – до 46,2 тысячи единиц.

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Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

По данным "Укравтопрома", самой популярной маркой в Украине стала Toyota, которая реализовала за этот период 5706 новых легковых авто. По сравнению с январем-июлем 2017 года, спрос на машины этой японской марки вырос на 17%.

Второе место в рейтинге марок занял Renault, который реализовал с января по июль 4564 авто, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

В тройке лидеров Volkswagen, результат этой марки на украинском рынке - 4126 машин, что на 36% больше прошлого года.

В пятерке лидеров оказались Skoda – 3016, Nissan – 2868 штук и Hyundai – 2843 штук.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2017 года продажи новых легковых автомобилей в Украине выросли на 25% - до 82,3 тысячи единиц.

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в июле выросли на 4% - до 6,7 тысячи штук.