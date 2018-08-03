В Киеве из-за ремонта Кольцевой дороги троллейбус № 39 будет курсировать по измененному маршруту

18:09, 03 августа 2018
Транспорт/Связь
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В Киеве троллейбус № 39 завтра будет курсировать по измененному маршруту / фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

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«С начала движения 4 августа до окончания ремонтных работ асфальтобетонного покрытия Кольцевой дороги (ориентировочно до 06:00 5 августа) закрывается движение троллейбусов маршрута № 39 на участке от ул. Леся Курбаса до просп. Победы», - говорится в сообщении.

На этот период движение троллейбусов будет организовано по трассе: ул. Чернобыльская - ул. Академика Ефремова - ул. Академика Палладина - ул. Победы - ст. м. «Нивки».

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Теги: #киевский тролейбус#ремонт дорог в Киеве