В Киеве из-за ремонта Кольцевой дороги троллейбус № 39 будет курсировать по измененному маршруту

Закрывается движение троллейбусов на участке от ул. Леся Курбаса до просп. Победы.

В Киеве завтра из-за ремонта покрытия на Кольцевой дороге троллейбусы № 39 будут курсировать по измененному маршруту.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

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«С начала движения 4 августа до окончания ремонтных работ асфальтобетонного покрытия Кольцевой дороги (ориентировочно до 06:00 5 августа) закрывается движение троллейбусов маршрута № 39 на участке от ул. Леся Курбаса до просп. Победы», - говорится в сообщении.

На этот период движение троллейбусов будет организовано по трассе: ул. Чернобыльская - ул. Академика Ефремова - ул. Академика Палладина - ул. Победы - ст. м. «Нивки».