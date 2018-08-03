В Киеве из-за ремонта Кольцевой дороги троллейбус № 39 будет курсировать по измененному маршруту
18:09, 03 августа 2018Транспорт/Связь
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Закрывается движение троллейбусов на участке от ул. Леся Курбаса до просп. Победы.
В Киеве троллейбус № 39 завтра будет курсировать по измененному маршруту / фото УНИАН
В Киеве завтра из-за ремонта покрытия на Кольцевой дороге троллейбусы № 39 будут курсировать по измененному маршруту.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.
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«С начала движения 4 августа до окончания ремонтных работ асфальтобетонного покрытия Кольцевой дороги (ориентировочно до 06:00 5 августа) закрывается движение троллейбусов маршрута № 39 на участке от ул. Леся Курбаса до просп. Победы», - говорится в сообщении.
На этот период движение троллейбусов будет организовано по трассе: ул. Чернобыльская - ул. Академика Ефремова - ул. Академика Палладина - ул. Победы - ст. м. «Нивки».
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