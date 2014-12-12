Убытки ПЖД от незаконного вмешательства посторонних лиц в январе-ноябре составили 1,2 млн гривень

Это более чем вдвое превышает показатель аналогичного периода 2013 года, в результате чего предприятие понесло убытки на сумму свыше 1,16 млн грн, сообщили в пресс-службе Приднепровской железной дороги (ПЖД).

Согласно сообщению, ПЖД за отчетный период зафиксировала 20 попыток разукомплектования подвижного состава, устройств и сооружений; 8 случаев наложения посторонних предметов на рельсы, одну попытку хищения грузов из вагонов, повлекшую длительную задержку поезда; 6 случаев умышленного перекрытия движения поездов.

«В 2,3 раза по сравнению с прошлым годом возросло количество вмешательств в работу железной дороги, связанных со взрывными устройствами (из 9 случаев в прошлом году до 21 в текущем). Особую активность проявляют так называемые «телефонные террористы», - подчеркивает пресс-служба.

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В частности, из 21 случая 16 - сообщения об установке взрывных устройств в помещениях вокзалов и в поездах против одного такого случая за аналогичный период 2013 года, все угрозы минирования оказались ложными.

Вследствие несанкционированного вмешательства посторонних лиц в деятельность ПЖД за указанный период были задержаны 102 поезда на 122 часа и 52 минуты.

Также сообщается, что ПЖД зафиксировала 9 случаев незаконных действий в отношении своих работников во время выполнения ими служебных обязанностей.

«Речь идет о длительных остановках пассажирских поездов с целью проверки представителями незаконных вооруженных формирований», - пояснили в пресс-службе.

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Железная дорога напоминает об административной и уголовной ответственности за незаконное вмешательство в работу железнодорожного транспорта.

Ранее УНИАН сообщал, что ПЖД за 10 месяцев зафиксировала 47 случаев вандализма в пригородных поездах.

Также сообщалось, что работники подразделений службы военизированной охраны ПЖД в январе-ноябре 2014 года предотвратили 354 попытки хищения грузов и материальных ценностей железной дороги на общую сумму около 427,7 тыс. грн.

На Приднепровской железной дороге в 2013 году зарегистрировано 37 случаев несанкционированного вмешательства посторонних лиц в деятельность предприятия против 43 случаев в 2012 году, при этом нанесенные убытки выросли вчетверо – до 102,9 тыс. грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3,2 тыс. км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.