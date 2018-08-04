Украинский самолет-гигант "Мрия" ненадолго вернулся домой (видео)

После длинной командировки в Латинской Америке в понедельник "Мрия" снова полетит в рейс - на этот раз в Саудовскую Аравию.

Самый большой и самый мощный самолет в мире АН-225 "Мрия" совершил посадку на родном аэродроме в Гостомеле. Украинские пилоты более месяца перевозили грузы в Латинской Америке.

Как сообщает ТСН, уставший экипаж отправился по домам, чтобы отоспаться, но только на выходные – в понедельник им снова в рейс. В этот раз украинскую "Мрию" ждут в жаркой Саудовской Аравии.

Командировка в Латинской Америке оказалась самой долгой – она длилась месяц и одну неделю. Самолет выполнил 12 коммерческих рейсов по 160 тонн груза в каждом, и теперь техники, штурман и пилоты могут отдохнуть. "В Киеве лето, мы отвыкли от лета. В Чили зима, но такая, зеленая зима. Если в Чили погода была хорошая, то в Боливии раз в четыре дня мы попадали на плохую погоду", - рассказывают члены экипажа "Мрия".

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Дожди и высокая влажность являются сложными условиями для полетов. Взлетев, пилотам нужно было очень быстро набирать высоту 8 тысяч метров, чтобы перескочить через Анды. А еще выполнить особое требование от заказчика – лететь плавно и нежно, потому что современные генераторы, которые перевозились, "не любят" перегрузок. За 12 рейсов "Мечта" фактически транспортировала целую теплоэлектростанцию. "Эти модули по 160 тонн нельзя было разделить. И через горы нет автомобильных дорог, только самолетом и только этот самолет мог это сделать", - пояснили украинцы.

Пилоты подсчитали, что в течение месяца "Мрия" перевезла две тысячи тонн груза – за свои 30 лет самолет в таком темпе еще не работал. Пришлось изрядно попотеть и экипажу – выдержать строительство специальной эстакады, а потом многочасовые загрузки. Техники работали по ночам, чтобы уже утром пилоты могли вылететь.

Как сообщал УНИАН, ранее появилось впечатляющее видео взлета украинской "Мрии" из кабины пилота.