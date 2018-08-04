Украинский самолет-гигант "Мрия" ненадолго вернулся домой (видео)

03:01, 04 августа 2018
Транспорт/Связь
19 0
Уже в понедельник "Мрия" снова отправится на работу / Кадр из видео ТСН

Самый большой и самый мощный самолет в мире АН-225 "Мрия" совершил посадку на родном аэродроме в Гостомеле. Украинские пилоты более месяца перевозили грузы в Латинской Америке.

Как сообщает ТСН, уставший экипаж отправился по домам, чтобы отоспаться, но только на выходные – в понедельник им снова в рейс. В этот раз украинскую "Мрию" ждут в жаркой Саудовской Аравии.

Командировка в Латинской Америке оказалась самой долгой – она длилась месяц и одну неделю. Самолет выполнил 12 коммерческих рейсов по 160 тонн груза в каждом, и теперь техники, штурман и пилоты могут отдохнуть. "В Киеве лето, мы отвыкли от лета. В Чили зима, но такая, зеленая зима. Если в Чили погода была хорошая, то в Боливии раз в четыре дня мы попадали на плохую погоду", - рассказывают члены экипажа "Мрия".

Читайте такжеБреющий полет украинского самолета-гиганта "Мрия" в Боливии поразил интернет (видео)

Дожди и высокая влажность являются сложными условиями для полетов. Взлетев, пилотам нужно было очень быстро набирать высоту 8 тысяч метров, чтобы перескочить через Анды. А еще выполнить особое требование от заказчика – лететь плавно и нежно, потому что современные генераторы, которые перевозились, "не любят" перегрузок. За 12 рейсов "Мечта" фактически транспортировала целую теплоэлектростанцию. "Эти модули по 160 тонн нельзя было разделить. И через горы нет автомобильных дорог, только самолетом и только этот самолет мог это сделать", - пояснили украинцы.

Пилоты подсчитали, что в течение месяца "Мрия" перевезла две тысячи тонн груза – за свои 30 лет самолет в таком темпе еще не работал. Пришлось изрядно попотеть и экипажу – выдержать строительство специальной эстакады, а потом многочасовые загрузки. Техники работали по ночам, чтобы уже утром пилоты могли вылететь.

Как сообщал УНИАН, ранее появилось впечатляющее видео взлета украинской "Мрии" из кабины пилота.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Ан-225 Мрия