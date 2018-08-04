На выходных в Киеве ограничат движение по Северному мосту

Ограничения связаны с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на мосту.

На выходных в связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на Северном мосту через р. Днепр будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения.

Как сообщили в КГГА, ограничения будут действовать 4 августа с 10.00 до 13.00 в направлении правого берега и с 13.00 до 18.00 в сторону жилого массива Троещина.

Кроме того, 5 августа с 10:00 до 18:00 на Северном мосту через р. Десенка будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе в направлении жилого массива Троещина.

Как сообщал УНИАН, в Киеве из-за ремонта Кольцевой дороги на выходных троллейбус № 39 будет курсировать по измененному маршруту.