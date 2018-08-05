В ЕС предупредили о перегруженности европейских аэропортов через 20 лет

По данным телеканала, к 2040 году будет осуществляться на четыре миллиона рейсов больше. При этом пассажиропоток увеличится на 360 млн человек.

Крупнейшие аэропорты Европы столкнутся с сильной перегруженностью через 20 лет, сообщает RTBF со ссылкой на исследование Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль).

По данным телеканала, к 2040 году будет осуществляться на четыре миллиона рейсов больше. При этом пассажиропоток увеличится на 360 млн человек.

Отмечается, что такой рост приведет к задержкам вылетов — количество рейсов с опозданием более, чем на час, увеличится примерно в семь раз.

Основной проблемой Евроконтроль назвал рост бюджетных авиакомпаний. В качестве возможных путей решения проблемы предлагается расширить существующие аэропорты, либо сократить число рейсов, увеличив при этом вместительность самолетов. Также возможным вариантом решения проблемы может стать развитие сети региональных аэропортов.