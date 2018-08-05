Порты Бердянска и Мариуполя испытывают проблемы из-за действий РФ - Омелян

По информации Омеляна, через действия РФ наблюдается уменьшение на 10% заходов в порты Мариуполя и Бердянска.

РФ использует незаконно построенный Крымский мост и военно-морские силы в Азовском море, чтобы отбить у судовладельцев желание заходить в порты Бердянска и Мариуполя.

Об этом 4 августа в эфире телеканала "112 Украина" заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Это делается, чтобы дестабилизировать ситуацию в Азовском регионе в Украине, но я уверен, что, совместно с нашими партнерами в регионе, которые являются участниками коалиции против РФ, им не удастся сделать это до конца.

Бердянск и Мариуполь испытывают определенные проблемы в связи с этим, но ситуация в регионе стабильная, порты работают. Одновременно мы работаем с нашими партнерами, чтобы аналогичные санкции были введены против российских черноморских портов", - подчеркнул министр.

Читайте такжеСуществует три этапа: эксперт детально описал, как Россия задерживает корабли в Азовском море

"Сейчас прорабатываются различные сценарии противодействия России, вплоть до ограничения заходов в российские порты судов с европейской регистрацией", - добавил он.

По информации Омеляна, из-за действий РФ наблюдается уменьшение на 10% заходов в порты Мариуполя и Бердянска.

"Это существенная цифра, мы несем убытки в сотни миллионов гривен, но это прямые убытки.

Если просчитать социально-экономический эффект, если мы посчитаем убытки судовладельцев, которые вынуждены из-за действий российской стороны простаивать перед проходом Керченского пролива или перед заходом в Азовское море, то эти убытки в разы выше", - отметил глава Мининфраструктуры.

"Это убытки не конкретно Украины. Это убытки каждого конкретного государства ЕС, которое перевозит грузы через Мариуполь и Бердянск. Потому что время такого простоя судна - это несколько тысяч долларов.

Российская сторона должна будет компенсировать все эти убытки. С Россией можно говорить или языком оружия, или языком санкций. Другой альтернативы нет, потому что мы видим, что эта страна полностью "слетела с катушек", - сказал Омелян.