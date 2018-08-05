Парк Воздушных сил ВСУ в этом году пополнят почти 30 модернизированных самолетов – командующий

Отмечается, что Одесский завод в сотрудничестве с другими предприятиями ОПК работает сейчас над модернизацией самолета Су-24МР.

В 2018 году парк Воздушных сил Вооруженных сил Украины пополнят около 30 отремонтированных и модернизированных самолетов.

Об этом сообщил командующий Воздушных сил генерал-полковник Сергей Дроздов в интервью газете Министерства обороны «Народная армия».

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«В этом году с предприятий концерна «Укроборонпром» после ремонта и модернизации мы планируем получить до 30 самолетов – истребители Миг-29 и Су-27, штурмовики Су-25. Кстати, Одесский завод в сотрудничестве с другими предприятиями ОПК работает сейчас над модернизацией самолета Су-24МР. Мы понимаем, что техника у нас не новая, но уверен, что благодаря модернизации мы можем эффективно ее использовать еще в течение длительного времени», – заявил Дроздов.

5 августа 2017 года президент Украины Петр Порошенко сообщил, что на восстановление боеспособности, содержание и эксплуатацию вооружения и техники Воздушных сил ВСУ предусмотрен 1 миллиард гривен.