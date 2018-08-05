Движение поездов на "синей" линии столичного метро изменили из-за технического сбоя
16:20, 05 августа 2018Транспорт/Связь
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Сейчас движение поездов организовано от станции "Теремки" до "Контрактовой площади" и от станции "Оболонь" до "Героев Днепра".
На синей ветке киевского метро возникли проблемы с движением / УНИАН
Движение поездов по Оболонско-Теремковской ("синей") линии столичного метро изменилось из-за технического сбоя.
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Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
"Технический сбой на синей линии. Движение поездов организовано от станции "Теремки" до "Контрактовая площадь", от станции "Оболонь" до "Героев Днепра", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что о возобновлении движения на нескольких станциях пресс-служба метро сообщит незамедлительно.
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