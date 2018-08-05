«Синяя» линия столичного метро вернулась к работе в обычном режиме

Ранее движение поездов на "синей" ветке изменили из-за технического сбоя.

Киевский метрополитен работает в обычном режиме, последствия технического сбоя на «синей» ветке устранены.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба столичного метро.

Движение поездов на Оболонско-Теремковской ("синей") линии столичного метро ранее временно менялось из-за технического сбоя.

Движение поездов было организовано от станции "Теремки" до "Контрактовой площади", и от станции "Оболонь" до "Героев Днепра.