«Синяя» линия столичного метро вернулась к работе в обычном режиме

18:06, 05 августа 2018
Транспорт/Связь
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фото УНИАН

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба столичного метро.

Движение поездов на Оболонско-Теремковской ("синей") линии столичного метро ранее временно менялось из-за технического сбоя.

Движение поездов было организовано от станции "Теремки" до "Контрактовой площади", и от станции "Оболонь" до "Героев Днепра.

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