«Синяя» линия столичного метро вернулась к работе в обычном режиме
18:06, 05 августа 2018Транспорт/Связь
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Ранее движение поездов на "синей" ветке изменили из-за технического сбоя.
фото УНИАН
Киевский метрополитен работает в обычном режиме, последствия технического сбоя на «синей» ветке устранены.
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба столичного метро.
Движение поездов на Оболонско-Теремковской ("синей") линии столичного метро ранее временно менялось из-за технического сбоя.
Движение поездов было организовано от станции "Теремки" до "Контрактовой площади", и от станции "Оболонь" до "Героев Днепра.
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