В СНБО заявили, что не знают причины закрытия полетов в Запорожье, Днепропетровск и Харьков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко, отвечая на вопрос журналистов.

”Причины прекращения этих полетов нам пока не известны. Это решение украинской компании, которая руководит аэродвижением”, - сказал Лысенко.

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Как сообщал УНИАН, Государственная авиационная служба закрыла все полеты в Харьков, Днепропетровск и Запорожье. По словам председателя службы Дениса Антонюка, «Закрыли полеты в Харьков, Днепропетровск, Запорожье. По соображениям безопасности». Он не сообщил причин и подробностей решения, а также не сказал, когда полеты в эти аэропорты будут возобновлены. Полеты в другие аэропорты - Одессы, Львова и Киева - выполняются в действующем режиме.