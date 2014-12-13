Власти Крыма хотят создать своего оператора мобильной связи

Об этом заявил крымский "вице-премьер", который также является "министром" внутренней политики, информации и связи Крыма, Дмитрий Полонский, сообщают «Крым.Реалии».

Читайте такжеВ Крыму возбудили дело против телефонного оператора за "финансирование Нацгвардии"

По словам "вице-премьера", потребность в создании такой компании, прежде всего, вызвана перегрузкой абонентами оператора МТС-Россия, что привело к тому, что жители Крыма жалуются на технические затруднения в работе оператора.

"Что касается прихода в Крым других операторов мобильной связи, то мы со своей стороны активно приглашаем их в Крыму. Однако многие операторы мобильной связи, работающие на территории России, являются международными компаниями и боятся попасть под действие экономических санкций, поэтому к нам не заходят. Следовательно, принято решение о создании собственного крымского оператора, что требует немалых вложений», - сказал Дмитрий Полонский.

По его словам, сейчас компания МТС-Россия проводит работу по модернизации своей сети, чтобы в ближайшее время устранить недостатки в работе.

После аннексии Крыма Россией на полуострове прекратили работать почти все украинские мобильные операторы.