Во Львовской области ночью не работали пункты пропуска на границе с Польшей

Пользователи соцсетей массово сообщали о больших очередях транспорта в пунктах пропуска через границу.

На украинско-польской границе на территории Львовской области сегодня, 6 августа, с 01.00 до 05.00, не работали пункты пропуска.

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook координатор общественной организации «Варта 1», которая сотрудничает с правоохранительными органами, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

«6 августа, с 01:00 до 5:00, пропускные пункты на границе Украины не работали. Никого не пускали в Украину: ни автобусы, ни легковые. На украинской стороне ничего не объясняют. Поляки говорили, что у «украинцев полетели все компьютеры и границу закрыли», - сообщил Зинкевич.

По информации Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница, по состоянию на 06.00 понедельника, 6 августа, в очередях перед пунктами пропуска с Польшей находилось: в пункте пропуска «Краковец» - 275 автомобилей, в пункте пропуска «Рава-Русская» - 130 автомобилей, в пункте пропуска «Шегини» - 100 автомобилей, в пункте пропуска «Грушев» - 30 автомобилей, в пункте пропуска «Смильница» - 70 автомобилей.

В то же время, пользователи соцсетей сообщали о том, что в пунктах пропуска через границу очереди, около 05.00, были значительно больше, а в очередях также «застряли» рейсовые и туристические автобусы.