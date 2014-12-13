СМИ: из-за угрозы теракта небо над Днепропетровском закрыто до 15 декабря
Воздушное пространство над международным аэропортом "Днепропетровск" закрыто до 15 декабря в связи с угрозой теракта.
Об этом сообщил источник в администрации аэропорта, передает "Украинская правда". "В аэропорт Днепропетровска поступил НОТАМ (NOtice To AirMen, оперативно распространяемая информация (извещения) об изменениях в правилах проведения и обеспечения полётов и аэронавигационной информации), в котором сказано о закрытии полетов на 2 дня, до 15 декабря", - сообщил источник.
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Согласно НОТАМ для аэропорта "Днепропетровск", цель закрытия воздушного пространства - соображения безопасности (угроза террористического акта).
Аэропорт "Днепропетровск" расположен в 5 км к юго-востоку от Днепропетровска. Основным эксплуатантом аэропорта является авиакомпания "Днипроавиа".
Как сообщал УНИАН, Госавиаслужба закрыла полеты в Харьков, Запорожье и Днепропетровск из соображений безопасности.