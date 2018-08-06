В Кабмине заговорили о закрытии железнодорожного сообщения с Россией

12:01, 06 августа 2018
Транспорт/Связь
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Омелян: мы рассматриваем вариант закрытия ж/д сообщения с Москвой / фото УНИАН

Министерство инфраструктуры Украины рассматривает вопрос закрытия железнодорожного сообщения с Российской Федерацией. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

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"Наоборот, мы сейчас рассматриваем вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой", - сказал он в "Сніданку з 1+1", отвечая на вопрос об увеличении поездов сообщением Львов-Москва.

Напомним, летом 2017 года российское издание "КоммерсантЪ" со ссылкой на свои источники в правительстве Украины сообщило, что с 1 июля Украина якобы готовится прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией.

ПАО "Укрзализныця" опровергло эту информацию. Сообщение о прекращении пассажирских перевозок по РФ с 1 июля железнодорожники назвали "несоответствующим действительности".

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Теги: #Омелян#ж/д сообщение с Россией