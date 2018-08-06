Американская торговая палата выступила против повышения стоимости ж/д тарифов

За последний год тарифы повышались несколько раз.

Компании-члены Американской торговой палаты (АСС) просят у властей приостановить повышение стоимости ж/д перевозок до момента создания НКРТ и утверждения общегосударственной модели тарифообразования на ж/д перевозки. Соответствующая официальная позиция АСС была изложена в письме на имя главы УЗ, министра инфраструктуры, министра экономического развития, главы Госрегуляторной службы.

13 июля 2018 года на сайте МИУ был опубликован проект приказа «О внесении изменений к Коэффициентам, которые используются к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов ж/д транспортом в пределах Украины и связанные с ним услуги по унификации тарифной политики на перевозку порожних вагонов», согласно которому стоимость перевозки порожних вагонов увеличится в два раза.

За последний год тарифы повышались несколько раз: 31 октября 2017 года путем индексации на 15% и 19 февраля, когда была изменена процедура платы за использование собственных вагонов УЗ. Более того, с 28 июля увеличено нормативное количество суток движения в порожнем и груженном рейсе (показатель Тдод). При расчете стоимости будут учитывать дополнительные двое суток, за которые нужно будет заплатить.

По подсчетам членов-компаний Палаты за 2018 год с учетом увеличения стоимости пользования собственным вагонами УЗ (в феврале и июле) и предложенного проектом приказа двукратного увеличения стоимости порожних вагонов, общий тариф на перевозку в вагонах УЗ для первого класса вырастет на 25%. Стоимость перевозки в собственных вагонах первого класса вырастет на 18-22%.

По оценкам грузоотправителей, запланированная унификация тарифов на порожние вагоны приведет к увеличению расходов в денежном эквиваленте на 5 млрд грн в год. Кроме того, по мнению членов-компаний Палаты предложение унификации тарифов на перевозку разных видов грузов не что иное как скрытое повышение, которое в первую очередь негативно отразится на представителях горнометалургического и аграрного комплексов.

В письме отмечается, что по мнению бизнеса тарифы должны быть экономически обусловленными и устанавливаться под контролем государственного регулятора – Национально комиссии по вопросам транспорта (НКРТ). Поэтому, бизнес призывает приостановить повышение стоимости перевозки, предусмотренные приказом МИУ, до момента создания НКРТ и утверждения общегосударственной модели тарифообразования на ж/д перевозки.