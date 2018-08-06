​​​​​​​Проблемы с точкой G: Почему в Украине ухудшилась мобильная связь

Украинцы массово жалуются на мобильную связь. Обещание в рекордные сроки запустить технологию четвертого поколения – 4G - превратилось в исчезновение любой связи вообще. Даже в столице связь может внезапно пропадать, не говоря уже об упавшей скорости загрузки данных. В регионах – ситуация еще более драматическая. Повсеместно – частое исчезновение связи, прерывание звонков, невозможность прислать текстовое СМС и дозвониться.

«Куда мне обращаться, если из-за проблем с вашей вышкой, я уже четыре дня ни к кому нормально ни позвонить, ни написать не могу? И такое у всех. Сеть то появляется, то исчезает посреди разговора. Может быть полная сеть, а я вне зоны. Такая проблема не только у меня, а у кучи народа», - жалуется один из абонентов на сайте «Киевстара».

«После ввода в Киеве 4G, стала пропадать связь, инет вообще тупит! Не работает, ничего не грузится, что только не пробовал - и перезагружал телефон и сим-карты», - это еще одна из многочисленных записей на сайте «Киевстара».

Такого народного негодования – огромное количество. Но, к чести «Киевстара», он хотя бы открыл специальный раздел на сайте для жалоб. Другие операторы даже этого не сделали.

«Интернет просто ужасен, работаю в центре Киева, уже думала что-то не то с телефоном, но нет, поменяла карту с Vodafone на «Киевстар», второй летает, никаких сбоев. У Vodafone постоянно пропадает интернет, это невыносимо... Если бы не личный номер, с которым я уже более 7 лет, то давно бы уже спрыгнула», - пишет киевлянка на одном форумов.

Из-за отсутствия вменяемой реакции мобильных операторов, весь поток обращений хлынул в органы власти – начиная от регулятора, Национальной комиссии по связи и информации, заканчивая народными депутатами.

«Качество связи – действительно сверхплохое. Самая большая проблема - нет даже обычной голосовой связи. Вдоль дорог, где связь раньше была, теперь люди даже не могут вызвать скорую», - подтвердил УНИАН глава Комитета по вопросам информатизации и связи Верховной Рады Александр Данченко после анализа обращений.

В начале июля тревогу забил уже и премьер-министр Владимир Гройсман. «Так побежали за 4G, что 3G потеряли по дороге», - заявил он на заседании правительства.

«Если кто-то говорит, что это транзитный период с 3G до 4G – окей, согласен. Но тогда вы можете это сделать бесплатным. Почему вы должны решать свои технические проблемы за счет потребителей?», - задал риторический вопрос премьер-министр.

В итоге, правительство поручило Нацкомиссии по связи провести проверку мобильных операторов.

Но, оказалось, что выполнить поручение правительства практически невозможно – в стране действует мораторий на проверки бизнеса. Поэтому регулятору, как потом на заседании правительства уверял глава НКРСИ Александр Животовский, пришлось «напрашиваться» к операторам на добровольную проверку.

И сам глава регулятора недоволен результатами: операторы особо на контакт не пошли, к тому же заверили - связь не ухудшается, а улучшается. Хотя статистика жалоб говорит об обратном. Если в 2017 году регулятор получил 2 579 жалобы от абонентов, то только в первом полугодии 2018 их поступило уже 1804. И это при том, как отмечают в Нацкомиссии, что далеко не все абоненты готовы тратить свое время на звонки в call-центры и письма с претензиями.

Операторы проблем не видят

На претензии относительно качества мобильной связи в Украине «большая» тройка – «Киевстар», Vodafone и lifecell - реагируют довольно спокойно. Операторы утверждают: качество связи, наоборот, улучшается. Из контраргументов – обычный пользователь, однажды «вкусив» ощущение скорости интернета четвертого поколения, уже физически не может смириться с меньшей доступностью услуг в регионах или на дорогах.

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В lifecell, кстати, действительно констатировали рост количества обращений по скоростному мобильному интернету с 14% в 2017 году до 30% в текущем, а по голосовым звонкам с 19% до 22%.

В компании уверяют, что такая динамика вызвана долгим ожиданием украинцев на появление высокоскоростного интернета четвертого поколения.

«Более детальный анализ данных call-центра показывает, что наибольшее количество запросов, наблюдалась в апреле, сразу после запуска 4.5G на частотах 2600 МГц. Как известно, данные частоты позволяют ввести LTE точечно, а lifecell стал первым оператором, предоставившим возможность своим абонентам попробовать технологию четвертого поколения во всех областях Украины. В дальнейшем, количество запросов мобильного Интернета уменьшалось пропорционально развертыванию 4.5G сети оператора. А на конец июля, после введения 4.5G в диапазоне 1800 МГц, снизилась на 42% от апрельской», - сообщают в компании.

В «Киевстар» отмечают, что динамика запросов касательно мобильных услуг стабильна в течении последних полутора лет. По мнению оператора, локальные проблемы с покрытием возникают преимущественно из-за отключений электропитания, аварий на городских или районных сетях электросвязи, а также из-за внешних повреждений кабельных линий и кражи телеком оборудования.

«Операторы также нередко сталкиваются с фактами, которые затрудняют их хозяйственную деятельность. В частности, это отказ в доступе к объектам для размещения базовых станций, установление экономически немотивированной платы за аренду таких объектов, и тому подобное», - поясняют в компании.

«Киевстар», кроме прочего, высказался за введение единых стандартов измерения качества, которые не обновлялись в украинском законодательстве с 2010 года.

А Vodafone Украина на запрос УНИАН и вовсе ответил: по количеству абонентских обращений наблюдается позитивная динамика. «В 2018 году общее количество жалоб, по сравнению с прошлым годом, уменьшилась на двадцать процентов. Мы не видим ухудшения качества мобильной связи. Наоборот. Например, количество жалоб на услуги мобильного интернета в первом полугодии 2018 уменьшилась на одиннадцать процентов, несмотря на рост числа пользователей на семнадцать процентов. Такой эффект как раз объясняется запуском нового стандарта передачи данных - LTE», - сообщили в компании.

Мобильный оператор считает, что количество нареканий на качество связи в большей степени отражает эмоцию человека с современным пользовательским опытом, чем реальную ситуацию. «Разумеется, если человек соприкасается с отсутствием покрытия или недоступностью услуг, это сильно раздражает», - отметили в Vodafone Украина.

С такой точкой зрения согласен и директор по развитию бизнеса Huawei Ukraine Александр Сербин. «Дело в более продвинутом пользовательском опыте. То есть, сейчас люди стали более требовательны. Потому что попробовали хорошие услуги. В больших городах тот же LTE на скорости 2600 МГц дает очень хороший пользовательский опыт и потом, соответственно, когда люди выезжают чуть дальше, где такого покрытия нет, они чувствуют, что чего-то не хватает и начинают жаловаться», - говорит Сербин.

Ошибки в планировании

Однако далеко не вся экспертная среда разделяет оптимизм и аргументацию сотовых операторов. К примеру, советник первого вице-премьер-министра Елена Минич считает, что операторы в свое время допустили ошибки в планировании и размещении базовых станций – ведь от того, насколько правильно они будут размещены, зависит качество распространения и приема радиосигнала. И теперь, при запуске новых технологий, эти ошибки дают о себе знать.

«Когда внедряется любой новый технологический стандарт в мобильной связи, например, строительство сети 3G или 4G, мобильный оператор должен сделать очень много технических изменений по сети. Но все начинается с грамотного радиопланирования», - говорит она.

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Теперь же обеспечить размещение множества базовых станций под новый стандарт - затратно с финансовой точки зрения. К тому же, довольно сложно найти новую площадку под их размещение.

«Вот операторы и устанавливают новые базовые станции на тех же старых площадках, которые вообще не подходят для такого размещения. При этом голосовая связь, которая, в основном, все еще обеспечивается стандартом 2G в процессе такой модификации и оптимизации, может пострадать от нехватки каналов и нехватки частот, интерференции», - уверяет Елена Минич.

Директор по развитию бизнеса Huawei Ukraine Александр Сербин также отмечает важность планирования сети для здорового сосуществования нескольких технологий.

«Можно построить станции, которые будут работать на частоте 2600 МГц с максимально возможной скоростью LTE, но у них радиус действия небольшой. Их можно построить тысячи и тысячи вдоль дороги, но на сколько это экономически оправдано? Всегда надо искать баланс», - говорит он.

В то же время, по его словам, чем более низкую частоту используют операторы под новую технологию, тем лучше покрытие и большую пропускную способность они смогут обеспечить.

Напомним, что на данный момент операторы в Украине лишены возможности использовать некоторые частоты под технологии третьего и четвертого поколения, а именно 800 и 900 МГц, на которых уже работают средства военной связи. Пока государство только взялось за план перераспределения частот между операторами и высвобождения их от спецпользователей.

Еще одним фактором влияния на качество услуг, по мнению специалистов, является повреждение кабельных линий и кражи телеком-оборудования.

Согласно данным Украинской ассоциации операторов связи, за последние три года убытки телеком-рынка из-за действий воров достигли почти миллиарда гривен. Кражи случаются практически каждый день, но при этом лишь 6% таких дел попадает в суд. Высокий процент краж вызван довольно низким уровнем ответственности за такие правонарушения. Злоумышленника выпускают на свободу в течение суток из-за невозможности предъявить обвинение по статье, которая бы требовала содержания под стражей.

Но советник первого вице-премьера Елена Минич считает влияние краж кабелей на качество связи слишком преувеличенной. «При краже потеря связи на конкретной базовой станции будет полная, это не будет просто ухудшение покрытия или качества», - говорит она.

Государство обещает контроль

Но правительство, похоже, считает, что телеком-рынок показывает низкие стандарты качества и не намерено с этим мирится. Чтобы взбодрить мобильных операторов, Кабмин, в первую очередь, намерен предоставить регулятору право проводить внеплановые проверки участников рынка.

Кроме того, власти хотят разработать единый национальный стандарт предоставления услуг операторами и усилить ответственность за похищение телеком-оборудования. В частности, буден введен запрет на прием от частных лиц элементов телекоммуникационных сетей.

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Был положительно воспринят операторами и тот факт, что недавно Кабмин утвердил долгожданный пакет правил, необходимых для полноценной работы закона «О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей». Это должно сократить количество отказов в доступе к объектам для размещения базовых станций и предъявление экономически немотивированной платы за аренду таких объектов.

Впрочем, попытку государства взять под более плотную опеку мобильных операторов далеко не все оценивают положительно.

К примеру, отраслевой эксперт, управляющий партнер Expert & Consulting Анатолий Фроленков указывает, что государству не стоит сильно вмешиваться в регулирование телеком-рынка.

«С регулированием качества связи мобильные операторы могут справиться сами. Какой бы закон государство не прописывало, оператор, в первую очередь, ориентирован на бизнес, зарабатывание денег. Деньги им платит клиент, а чем больше удовлетворен клиент, тем больше денег он заплатит», - говорит Фроленков.

Кроме того, эксперт отметил еще одну важную деталь – мобильные операторы являются крупными плательщиком налогов и, к тому же, они уплатили огромную сумму за лицензии на 3G и 4G-связь (свыше 20 млрд грн), а тарифы остаются низкими. Из-за этого у них не всегда хватает средств на инвестиции в дополнительное оборудование.

Кроме того, до сих пор в подвешенном состоянии находится вопрос перераспределения «сочных» низких частот для расширения сети 3G и 4G, которые позволят охватывать качественным покрытием широкую территорию.

Да и введение услуги сохранения мобильного номера при смене оператора практически заблокировано.

Так что быстрого блицкрига, с резким улучшением качества мобильной связи, в Украине ждать не приходится. По крайней мере, в ближайшей перспективе.

Людмила Росик