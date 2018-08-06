В Украину в этом году должны зайти две новые авиакомпании - Омелян

В июне министр заявлял, что в Украине будут созданы две новые авиакомпании - с международным и украинским капиталом.

На украинский рынок в этом или, в крайнем случае, в 2019 году должны зайти две новые авиационные компании.

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире канала 1+1.

"В этом году должны быть еще минимум две авиакомпании в Украине. Я надеюсь, что они в этом году начнут полеты. Если нет, то в следующем году - точно. Но, безусловно, те компании, которые с осени зайдут, существенно расширят свою географию полетов в Украине в следующем году", - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, в июне Омелян заявлял, что в Украине будут созданы две новые авиакомпании - с международным и украинским капиталом. В феврале министр говорил, что на украинский рынок до конца года могут зайти две лоукост-авиакомпании.