В Украине выросли продажи б/у авто: самые популярные модели

Среди самых популярных в Украине б/у авто лидирует Volkswagen, второе место выборол Renault, а на третьем расположилась Skoda.

Объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в Украине в январе-июле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 84% и составил 51,6 тысячи авто, сообщила пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

Читайте также"Евробляхи" в Украине: больше всего авто завозят из Польши (инфографика)

По данным ассоциации, доля б/у авто на первичном рынке составила 53%.

Также сообщается, что за июль было зарегистрировано 9,8 тысячи б/у авто. По сравнению с июлем прошлого года первичный рынок б/у легковых автомобилей вырос на 88%.

При этом доля б/у автомобилей на первичном рынке легковых автомобилей составила 59%.

В ассоциации отметили, что наиболее популярными среди ввозимых б/у авто были автомобили марки Volkswagen, которых в прошлом месяце было поставлено на учет 1566 штук. Это в 3,6 раза больше количества реализованных в Украине новых автомобилей этой же марки.

Вторую строчку рейтинга занимает Renault с результатом 1399 б/у автомобилей, что почти в 2 раза превысило июльский объем реализации новых Renault.

Третий результат у Skoda - 921 автомобиль с пробегом, что на 89% больше количества первичных регистраций новых автомобилей марки Skoda.

Ввозимые в Украину б/у автомобили марки Ford в июле нашли 626 владельцев, что в 2 раза больше объема реализации новых Ford.

Замыкает пятерку лидеров месяца Nissan - зарегистрировано 519 б/у авто этой марки, что на 12% больше по сравнению с новыми авто.

Отмечается, что наиболее ходовыми моделями на украинском первичном рынке легковых автомобилей с пробегом в июле были: Renault Megane - 1026 штук, Volkswagen Passat - 662 штуки, Skoda Octavia - 488 штук, Nissan Leaf - 317 штук, Volkswagen Golf - 292 штуки.

Как сообщал УНИАН, объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке в Украине в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос в 3,3 раза и составил 56,744 тысячи авто.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром" создана в 1997 году. Учредителями "Укравтопрома" выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" и другие.