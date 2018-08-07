Лидером стала авиакомпания Air Arabia с 100%-м показателем пунктуальности.

Крупнейший в Украине международный аэропорт "Борисполь" назвал самые пунктуальные авиакомпании в июле, которые выполняют рейсы из аэропорта.

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Об этом УНИАН сообщила пресс-служба аэропорта.

Согласно сообщению, лидером стала авиакомпания Air Arabia с 100%-м показателем пунктуальности.

Авиакомпании Belavia, Qatar Airways, Turkish Airlines, Georgian Airways, Wind Rose выполняли рейсы вовремя на уровне выше 90%.

Пунктуальность на уровне 90-70%: Air Baltic, Air Astana, "Международные авиалинии Украины", Czech Airlines, Adria Airways, SWISS, British Airlines, Air Malta, Ellinair, Austrian Airlines, KLM.

Пунктуальность ниже 70%: Air France, Aegean Aviation, Lufthansa, Azur Air Ukraine, El Al, LOT, Iraqi Airways

Отмечается, что ряд чартерных перевозчиков демонстрирует относительно невысокий уровень пунктуальности: Bravo Airways (51%), Atlasjet Ukraine (39%), SkyUp (34%), Yanair (25%), Anda Air (25%).

Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в июне 93% рейсов украинских авиакомпаний из аэропортов Украины были выполнены вовремя.

Аэропорт "Борисполь" в 2017 году увеличил пассажиропоток по сравнению результатом 2016 года на 22% – до 10,55 миллиона человек.

Международный аэропорт "Борисполь" является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании "Международные авиалинии Украины".