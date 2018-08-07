Машинистов для американских тепловозов General Electric будут готовить в Одессе

Также глава предприятия сообщил, что в связи с отсутствием учебной базы в Украине 10 машинистов "Укрзализныци" поедут тренироваться в Казахстан.

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" планирует создать учебную базу в Одессе по подготовке машинистов тепловозов TE33A General Electric.

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Об этом сообщил и.о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

"Учебная база в Украине будет в Одессе", – написал он.

В то же время, Кравцов отметил, что в связи с отсутствием учебной базы в Украине 10 машинистов "Укрзализныци" поедут тренироваться в Казахстан.

"Пока мы ждем первый тепловоз General Electric из-за океана, не теряем времени и начинаем обучение наших локомотивных бригад. Для Украины новые ТЕ33АС - техника нового поколения. Учебный центр, куда поедут железнодорожники, находится в Казахстане, он ближе к Украине и имеет все необходимые ресурсы. Там наши машинисты пройдут практику управления локомотивом на специальном тренажере, который полностью имитирует работу тепловоза ТЕ33АС. Казахстан давно и эффективно сотрудничает с General Electric, поэтому коллеги предоставят всю необходимую практическую информацию", - написал он.

Также, Кравцов сообщил, что 10 машинистов "Укрзализныци" General Electric подготовит за свой счет.

"Они, в свою очередь, потом будут учить своих коллег на украинской железной дороге", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" подписала с американской компаний General Electric рамочное соглашение о поставке "Укрзализныце" до 225 локомотивов с локализацией производства в Украине до 40% на сумму 1 миллиард долларов.

В рамках реализации первого этапа соглашения заключен договор купли-продажи между General Electric и "Укрэксимбанком" на поставку в конце 2018 года и в начале 2019 года 30 грузовых дизельных локомотивов GE TE33AC с уровнем локализации 10%.

Цена покупки 30 локомотивов General Electric акционерной госкомпанией "Укрзализныця" составляет 4,68 миллиона долларов за единицу.