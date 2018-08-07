Украинские порты на Дунае углубит румынская компания

Администрация морпортов подписала договор с румынской SC COMPLEX DELTA на проведение дноуглубления в акваториях морпортов Измаил и Рени за 32 млн грн.

Администрация морских портов Украины (АМПУ) подписала договор с победителем тендера, который был определён в электронной системе публичных закупок Prozorro, румынской компанией SC COMPLEX DELTA SRL, на проведение эксплуатационного дноуглубления в акваториях морских портов Измаил и Рени (Одесская обл.) за 32 млн грн.

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Как сообщила пресс-служба АМПУ, документ подписан 2 августа.

Отмечается, что общий ориентировочный объем грунта, подлежащего обработке, составляет 200 тыс. куб. м, в том числе: на участках акватории Измаильского морского порта – до 156 тыс. куб. м, на участках акватории Ренийского морского порта – до 44 тыс. куб. м.

Планируемый срок проведения дноуглубительных работ составляет не более четырех месяцев.

По словам руководителя АМПУ Райвиса Вецкаганса, дноуглубление портов будет способствовать улучшению условий для обработки существующих грузопотоков и привлечению новых.

«Мы рады, что договор с подрядчиком на дноуглубление в портах Дуная подписан. Впервые в истории АМПУ на дноуглубительные тендеры вышли румынские компании, и одна их них одержала победу. Это говорит о качественной подготовке процедуры, ее прозрачности и конкурентности. Теперь компания-победитель может мобилизовать флот и приступать к выполнению работ, необходимых для поддержания навигационных габаритов в Измаиле и Рени. Это, в свою очередь, будет способствовать улучшению условий для обработки существующих грузопотоков и привлечению новых, увеличению судозаходов и развитию бизнеса в целом», - цитирует пресс-служба Вецкаганса.

Как сообщал УНИАН, аукцион по выбору подрядчика состоялся 17 апреля, к участию в нем были допущены три компании: SC COMPLEX DELTA SRL (Румыния), NATURAL ECOCONSTRUCT SRL (Румыния), ООО "УКРСТРОЙСЕРВИС" (Украина). Победитель торгов - SC COMPLEX DELTA SRL - сделал наиболее экономически выгодное предложение, которое оказалось на 3,8 млн грн ниже ожидаемой стоимости закупки.

Справка УНИАН. Ренийский морской торговый порт (Одесская область) основан в 1816 году. Состоит из 3 грузовых районов и паромного комплекса. Расположен на левом берегу Дуная. Территория порта включает часть огражденной береговой полосы по левому берегу Дуная от 123,6 км до 128,3 км. Площадь территории порта – 940 тыс. кв. м, площадь ковша – 440 тыс. кв. м. Глубины на рейдах колеблются (от берега к середине реки) от 2 до 25 м. Проектная мощность порта – 7,7 млн т. Площадь территории – 940 тыс. кв. м.

Порт Измаил расположен в акватории Килийского устья реки Дунай в 93 км от Черного моря. К акватории Измаильского порта относится водное пространство реки от 78 до 96 км, считая от левого берега до условной линии государственной границы Украины, которая проходит по фарватеру Дуная.

Порт может принимать суда, длина которых не превышает 150 м, ширина — 30 м, осадка — 7 м. Осадка заходящих в порт судов лимитируется проходными глубинами Сулинского канала и канала Быстрый на украинском участке реки Дунай.