Без поездов на Москву: каковы риски закрытия железнодорожного сообщения с РФ

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на днях заявил, что в ведомстве рассматривают вопрос закрытия железнодорожного сообщения с Российской Федерацией, но окончательное решение об этом должен принимать Совет национальной безопасности и обороны Украины и Кабмин.

Впрочем, об этом говорят не впервые, и прекращение железнодорожного сообщения с РФ выглядит, в первую очередь, как сугубо политический вопрос. Это - часть большой политической игры, связанной с ужесточением контроля за украинскими судами в Азовском море и других вопросов.

На данный момент речь идет только о прекращении пассажирских перевозок. Но, с точки зрения бизнеса, рейсы на Москву сейчас являются самыми прибыльными для «Укрзализныци». Например, если смотреть на самый прибыльный рейс «Киев - Москва», то в 2017 году прибыль перевозчика составляла около 154 миллионов гривен при заполняемости в 80%. Второй по прибыльности рейс – «Одесса-Москва» тоже приносил «Укрзализныце» около 100 миллионов гривен. Среди прибыльных и еще один рейс в Россию – «Киев – Санкт-Петербург»… Впрочем, судить о реальной картине от возможной потери пассажиропотока, могут только в «Укрзализныце».

Прекращение железнодорожного сообщения с РФ выглядит, в первую очередь, как сугубо политический вопрос. Это - часть большой политической игры, связанной с ужесточением контроля за украинскими судами в Азовском море и других вопросов

Стоит также иметь в виду, что чудес не бывает и то, что уйдет с железной дороги, обязательно перейдет на другие виды транспорта. В первую очередь, это будет автобусное сообщение, в том числе и нелегальное, которое особенно развито в приграничных районах Харьковской и Белгородской областей (здесь это отдельный прибыльный бизнес).

Наверняка выиграют и операторы других стран, как это произошло и с авиасообщением. Ведь, как только было перекрыто прямое авиасообщение между Киевом и Москвой, на этом неплохо стал зарабатывать белорусский авиаперевозчик «Белавиа», который запустил целый ряд рейсов, ориентированных на пассажиропоток «Киев-Москва», с пересадкой в Минске. В случае прекращения курсирования пассажирских поездов, логика будет точно такой же и, возможно, пассажиропоток может пойти по территории других стран.

О прекращении грузовых железнодорожных перевозок пока речи быть не может. Даже гипотетическая отмена грузового сообщения с Российской Федерацией для Украины может быть крайне непредсказуемой. Украина взяла на себя ряд международных обязательств в рамках Всемирной торговой организации, которая предполагает свободный доступ ряда товаров и услуг на рынки других стран. И Украина сейчас судится с Россией по поводу ограничений со стороны РФ на транзит украинских товаров через территорию России на территорию третьих стран, в частности, в страны Средней Азии.

О прекращении грузовых железнодорожных перевозок пока речи быть не может. Даже гипотетическая отмена грузового сообщения с Российской Федерацией для Украины может быть крайне непредсказуемой

Действия России, которая ограничивает позиции украинских экспортеров, в этом вопросе идут вразрез с международным законодательством. Но если Украина в одностороннем порядке закроет либо транзит, либо экспортно-импортные отношения на железной дороге, то РФ будет трактовать это также - как нарушение правил ВТО.

Более того, прежде чем об этом говорить, нужно изучить варианты, как это повлияет на экономику страны и на происходящее в Украине в целом. Напомню, что несмотря на войну на Донбассе, Россия до сих пор является ключевым внешнеэкономическим партнером. Множество производственных цепочек до сих пор заточены на Россию, и поэтому, без солидного экономического анализа, принимать подобные решения было бы, по крайней мере, неоправданно.

Сергей Вовк, Директор Центра транспортных стратегий