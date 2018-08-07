Минрегион предлагает строить в городах автоматизированные многоэтажные гаражи

Управление устройством для перемещения автомобилей и контроль его работы в автоматизированных гаражах предполагается из помещения диспетчерской.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) предлагает путем обновления государственных строительных норм (ГСН) ввести возможность проектирования автоматизированных гаражей для автомобилей в городах Украины.

Читайте такжеОпубликован закон о новых штрафах за неправильную парковку, он вступит в силу 27 сентября

Как сообщил заместитель главы Минрегиона Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, соответствующее изменение предлагается веести в ГСН "Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей".

"Мир не стоит на месте и постепенно переходит на автоматизацию всех возможных процессов. Например, автоматизированные гаражи для автомобилей. Процесс парковки на таких автостоянках происходит автоматически, без участия водителей. Такие стоянки занимают меньше пространства, что очень важно, особенно в центральных районах крупных городов. То есть их можно размещать там, где есть много места для обычных или механизированных парковок", - написал он.

По словам Парцхаладзе, управление устройством для перемещения автомобилей и контроль его работы в автоматизированных гаражах предполагается из помещения диспетчерской.

"При проектировании автоматизированных гаражей необходимо предусматривать доступ персонала для технического обслуживания на каждый ярус размещения автомобилей и к каждому машиноместу. Согласно предложенным изменениям в ГСН, автоматизированные гаражи можно пристраивать к домам при условии их отделения противопожарной стеной 1 типа. Кроме этого, допускается предусматривать автоматизированные гаражи до 9-го этажа включительно", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, для повышения безопасности дорожного движения и снижения аварийности Минрегион ввел новую норму в ГСН о возможности сужения ширины полос движения в городах и селах. В министерстве уверены, что это будет способствовать увеличению пропускной способности улиц и уменьшению заторов, эффективному развитию общественного транспорта и велосипедного движения за счет обустройства отдельных полос для них.

Справка УНИАН. Автоматизированная парковка - сооружение, в котором процесс въезда (выезда) автомобиля на парковочное место происходит без участия водителя и пассажиров. Механизированные гаражи - здания, сооружения, в которых вертикальное перемещение автомобилей происходит с использованием специальных подъемников и механизмов различных систем, а перемещение по горизонтали на машиноместо - с участием водителя.