В Украине растут продажи электромобилей: десятка самых популярных электрокаров

За семь месяцев продажи автомобилей выросли на 64% - до 2490 штук. Самым популярным электромобилем в Украине остается Nissan Leaf.

Продажи автомобилей с электродвигателями в Украине в январе-июле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 64% – до 2490 штук, сообщила Ассоциация автопроизводителей Украины (Укравтопром).

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В Ассоциации отмечают, что удовлетворение такого спроса происходило в основном за счет импорта бывших в эксплуатации машин, доля которых в первичных регистрациях составила 84%.

Самым популярным электромобилем в Украине остается Nissan Leaf, 1612 авто этой модели с января по июль получили украинскую прописку.

Вторым по количеству первичных регистраций (с десятикратным отставанием от лидера) стал автомобиль BMW i3, предпочтение которому отдали 182 автомобилистов.

Tesla Model S выбрали 123 украинца, и это третий результат на рынке электрокаров.

Также в десятку самых популярных электрокаров вошли: Mercedes-Benz B Electric Drive - 78 шт; Smart Fortwo - 69 шт.; Tesla Model X - 57 шт.; KIA Soul EV - 53 шт.; Volkswagen е-Golf - 52 шт.; Toyota RAV-4 EV - 46 шт.; Fiat 500е - 37 шт.

Как сообщал УНИАН, продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличились в 2,3 раза – до 2697 единиц.

Министерство инфраструктуры Украины в рамках реализации программы по стимулированию развития рынка электрического транспорта намерено к 2020 году увеличить долю продаж электромобилей на отечественном авторынке до 15%.