Представитель Порошенко в Крыму предложил прекратить автобусное сообщение с Россией

По мнению первого заместителя постоянного представителя президента Украины в Крыму, такой вариант следует рассмотреть безотлагательно.

Украине следует прекратить не только железнодорожное, но и автобусное сообщение с Россией.

Такую мысль на своей странице в Facebook высказал первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов.

Читайте также"Крымский мост - это развод Кремля": почему полуостров продолжает приходить в упадок

"Прекращение железнодорожного сообщения с оккупантом однозначно правильное решение министерства инфраструктуры. Также необходимо безотлагательно рассмотреть прекращения автобусного сообщения", - написал в соцсети Гданов, прокомментировав таким образом заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что в Киеве сейчас рассматривается вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой.

Ранее стало известно, что Министерство инфраструктуры Украины рассматривает вопрос закрытия железнодорожного сообщения с Российской Федерацией, но последнее слово остается за Советом национальной безопасности и обороны Украины и Кабмином.

О конкретных сроках закрытия железнодорожного сообщения между Украиной и Россией речи сейчас нет.