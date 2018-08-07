Представитель Порошенко в Крыму предложил прекратить автобусное сообщение с Россией

16:09, 07 августа 2018
Транспорт/Связь
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Иллюстрация / REUTERS

Такую мысль на своей странице в Facebook высказал первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов.

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"Прекращение железнодорожного сообщения с оккупантом однозначно правильное решение министерства инфраструктуры. Также необходимо безотлагательно рассмотреть прекращения автобусного сообщения", - написал в соцсети Гданов, прокомментировав таким образом  заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что в Киеве сейчас рассматривается вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой.

Ранее стало известно, что Министерство инфраструктуры Украины рассматривает вопрос закрытия железнодорожного сообщения с Российской Федерацией, но последнее слово остается за Советом национальной безопасности и обороны Украины и Кабмином.

О конкретных сроках закрытия железнодорожного сообщения между Украиной и Россией речи сейчас нет.

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Теги: #Россия#автобусы#железнодорожное сообщение с РФ