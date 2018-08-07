Скандальные медали «made in Russia»: стало известно, сколько украинцев награждены знаком «Почетный железнодорожник»

При этом награждение работников ж/д транспорта в 2017 году и первом полугодии 2018 года не происходило, поскольку с 2014 по 2017 год включительно «Укрзализныця» не покупала наградные знаки в РФ.

Государственная компания "Укрзализныця" в период с 1993 по 2016 год наградила 4388 человек за вклад в обеспечение развития и работы железнодорожного транспорта знаком «Почетный железнодорожник», которые заказываются и производятся на заводах «Российских железных дорог» (РЖД).

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Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

При этом, согласно сообщению, награждение работников железнодорожного транспорта в 2017 году и первом полугодии 2018 года не происходило, поскольку в период с 2014 по 2017 год включительно «Укрзализныця» не покупала знаки в РФ.

Отмечается, что соглашение о награждении знаком «Почетный железнодорожник» и льготы, предоставляемые работникам железнодорожного транспорта государств-участников Содружества Независимых Государств, Латвийской, Эстонской Республики, которые награждены этим знаком, принято на седьмом заседании совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества 6 февраля 1993 года в городе Алматы.

При этом, согласно пункту 2 соглашения, соответствующий знак и удостоверение к нему разрабатываются, согласовываются с железнодорожными администрациями и заказываются для них на заводах-производителях «РЖД».

В пресс-службе подчеркнули, что «Укрзализныця» уже обратилась в Министерство инфраструктуры Украины с предложением пересмотреть порядок участия в соглашении, которым регламентируется порядок присвоения знака «Почетный железнодорожник».

В комментарии УНИАН министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что сейчас его ведомство активно изучает варианты расторжения или изменения соглашения относительно знаков «Почетный железнодорожник».

«Проблема в том, что в Украине несколько тысяч железнодорожников пользуются льготами этой награды, в частности, бесплатного проезда на территории СНГ», - отметил он.

Также в пресс-службе «Укрзализныци» сообщили, что в соответствии с положением о знаке «Почетный железнодорожник», утвержденным советом «Укрзализныци» от 1999 года, знаком также могли быть награждены лица, работающие на предприятиях и организациях других отраслей, за выдающийся вклад в обеспечение развития и работы железнодорожного транспорта.

«Однако с 12 октября 2011 года советом «Укрзализныци» внесены изменения в положение о знаке «Почетный железнодорожник», согласно которому награждение работников других отраслей не осуществляется», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, филиал акционерной компании "Укрзализныця" по закупкам "Центр обеспечения производства" по результатам тендера, проведенного через систему электронных государственных закупок Prozorro, заключил договор с филиалом Российских железных дорог на поставку Железным дорогам Украины 96 наградных знаков «Почетный железнодорожник» из медно-никелевого сплава на сумму 181,927 тыс. российских рублей с учетом НДС.

Согласно данным на сайте Prozorro, помимо наградных знаков «Почетный железнодорожник», в сумму 181,927 тыс. рублей входит удостоверение к знаку из кожи с вклейкой на самоклеящейся бумаге.

После появления этой информации в СМИ исполняющий обязанности председателя правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов поручил остановить процедуру закупки знаков «Почетный железнодорожник».