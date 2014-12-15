Грузооборот портов оккупированного Россией Крыма сократился на треть

Грузооборот портов оккупированного Россией Крыма за десять месяцев 2014 года составил 4,34 млн тонн, что на 29% меньше, чем за аналогичный период 2013 года, передают "Новости Крыма" со ссылкой на данные Территориального органа нелегитимной Федеральной службы государственной статистики полуострова.

Читайте такжеГлава МИД Дании: ЕС должен расширить ограничения против Крыма, а санкциям против РФ нужно дать времяГрузооборот портов аннексированного Крыма в январе-сентябре 2014 года составил 3,95 млн тонн, что на 31% меньше, чем за аналогичный период 2013 года.

Как сообщает ведомство, сухие грузы в общем объеме переработки портами составили около 3,70 млн тонн, или почти 85%.

Обработка грузов по транзитным направлениям сократилась на 80%, импорта - на 25%.

2282 судна прошли обработку в портах полуострова в январе-октябре 2014 года, что на 56% больше прошлогодних показателей.

Из общего числа судов, на которых осуществлялась погрузка или разгрузка грузов, 82% составляют суда иностранных собственников и фрахтователей.

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