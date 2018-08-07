«Киевстар» заплатил наложенный АМКУ штраф в 21 миллион гривень

Антимонопольный комитет оштрафовал «Киевстар» в декабре прошлого года.

Мобильный оператор «Киевстар» оплатил штраф в 21 млн грн, который в декабре прошлого года наложил Антимонопольный комитет Украины за недобросовестную конкуренцию, а именно - за распространение информации о тарифах, которая вводит абонента в заблуждение.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев.

«Киевстар» – посекундная тарификация. Штраф 21 307 597 грн – оплачен!», - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет оштрафовал мобильного оператора «Киевстар» на 21 млн грн за недобросовестную конкуренцию, а именно - за распространение информации о тарифах, которая вводит абонента в заблуждение.

«Киевстар» в своей тарифной политике использовал три типа утверждений, в двух из которых отмечалось, что тарификация «посекундная», однако по факту это утверждение было ложным - стоимость полной минуты разговора списывалась в первую секунду разговора.