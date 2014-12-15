В Петербурге при строительстве дорог и метро украли $175 млн

Об этом сообщили в пресс-службе КСП со ссылкой на итоги выборочной проверки комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), а также подведомственного ему ГКУ "Дирекция транспортного строительства" (ДТС) и ГУП "Мостотрест", передает ТАСС.

По данным аудиторов, в 2011-2013 годах при финансировании строительства дорог ДТС нанесла ущерб городской казне в 98 млн дол. Дирекция оплачивала работы, которые фактически не были выполнены или выполнены с отклонениями от проектов, согласованных экспертизой. В эту сумму также включены штрафы, которые не были взысканы с подрядчиков за срыв сроков работ.

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Аудиторы КСП уточняют, что сметная стоимость работ по госконтрактам была завышена на сумму не менее 3 млн дол., неправомерные расходы превысили 5 млн дол., неэффективные расходы, в общей сумме, - 8,6 млн дол., а экономически необоснованные расходы составили не менее 33 млн дол.

В документе также отмечается, что в Петербурге построено, но не передано на баланс объектов транспортной инфраструктуры на общую сумму более 862 млн руб. Так, в 2013 году ДТС таким образом эксплуатировала 58 объектов дорожных сооружений и 30 дорог, из них около трети не поставлены на баланс более двух лет.

Отдельные претензии аудиторов касаются строительства и реконструкции метро: КСП обнаружила нецелевые расходы бюджета на общую сумму более 1 млн дол. Еще более 24 млн не поступило в бюджет Петербурга - это сумма штрафов, которую должны были взыскать с подрядчиков за нарушения графика производства работ.

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В частности, по итогам проверки сообщалось, что метрополитен привлекал инвесторов для строительства наземных вестибюлей, которые "вписали" объекты в торгово-развлекательные центры и фактически ничего не заплатили в бюджет города.

После этого глава петербургского метрополитена Владимир Гарюгин заявил, что не согласен с выводами аудиторов. Горпарламент пообещал "изучить отчет и принять меры", однако после этого принял бюджет на 2015 год, в котором не стал снижать субсидии из бюджета метрополитену.

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